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Dünya ABD polisinden bir vicdansızlık daha
Dünya

ABD polisinden bir vicdansızlık daha

ABD'nin Wisconsin eyaletinde, Jacob Blake isimli siyahi polis tarafından çocuklarının gözü önünde vuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 04:44:00 - 2020-08-25 04:56:10

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda Jacob Blake isimli siyahi zenci polis tarafından ağır bir şekilde yaralandı.

İnternette yayınlanan bir videoda arabasının kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i polislerin kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında ise arkasından 7 el ateş etiği görülüyor.

ABD medyasında yer alan haberlerde Blake'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.

Çocuklarının gözü önünde vurdular

Polis aile içi bir ihbar için olay yerine gittiği belirtilirken, Blake'in iki kadını ayırmaya çalıştığı iddia edildi. Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulmasını da an be an izledi.

Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etmişti.

Blake'in üç çocuğu babalarının polis tarafından vurulduğunu gördüğü de söyleniyor.

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