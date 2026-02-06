  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gümüşte deprem! Hiç hesapta olmayan şey oldu, parasını yatıranlar büyük bir şok yaşıyor Dünya’nın kalbinde ezber bozan bir keşif: Çekirdeğin sırrı çözüldü Dünyayı sarsacak maden ortaklığı! Kritik mineraller için imzalar atıldı Usta şoförlerin bile haberi yok! İşte arabanızda yıllardır gözünüzün önünde duran ama bilmediğiniz 10 gizli özellik Petrol fiyatları tekrar yükseldi Türkiye’nin “kahve tiryakisi” şehirleri belli oldu! Zirvedeki il şaşırtmadı FIFA açıkladı! Ara transfer döneminde yapılan harcama miktarı belli oldu Gel de çık işin içinden: Tedesco'nun beyni çatlıyor: Peki Saran ne yapacak?
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat
IHA Giriş Tarihi:

Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Kalp hastalıklarının yalnızca yetişkinlerde görüldüğü düşünülse de, çocukluk çağında da kalp rahatsızlıklarına sıkça rastlanabiliyor.

#1
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Bahattin Öncü, çocuklarda doğuştan veya sonradan gelişebilen kalp hastalıklarının erken tanı ile ciddi sonuçlarının önlenebileceğini belirterek aileleri uyardı.

#2
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzm. Dr. Bahattin Öncü, çocuklarda görülebilecek kalp hastalıklarının genellikle doğumsal olduğunu ancak enfeksiyonlar, genetik hastalıklar veya diğer tıbbi durumlarla birlikte zamanla da gelişebileceğini ifade etti. Uzm. Dr. Bahattin Öncü, ailelerin 10 belirti karşısında dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öncü şu uyarılarda bulundu;

#3
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

"Hızlı ve zorlu nefes alıp-verme: Ateş ya da akciğer hastalığı olmadan nefes sayısının normalden fazla olması, solunum olayına kaburga kaslarının ve burun kanatlarının katılması durumunda mutlaka kalp hastalığı akla gelmelidir.

#4
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Morarma: Doğumda veya hemen sonrasında dudaklarda, dilde ve genel olarak tüm vücutta morarma görülmesi ciddi bir kalp hastalığı bulgusu olabilmektedir.

#5
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

İlerleyen yaşlarda aşırı heyecanlanma, nefes tutma atakları, soğuk havalarda görülebilen morarmalar ise genelde sağlıklı bireyle görülmektedir. Çarpıntı: Kalp atımının kişinin kendi tarafından rahatsız edici bir şekilde hissedilmesidir.

#6
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Ciddi bir ritim bozukluğu belirtisi olabileceği gibi geçirilen enfeksiyonlara ya da kullanılan ilaçları bağlı olarak da görülebilmektedir. Kalpte üfürüm duyulması: Fizik muayene esnasında kalbi dinlerken duyulan anormal seslere üfürüm diyoruz. Çocukluk döneminde her on çocuktan dördünde duyulabilmektedir.

#7
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Bu ses duyuluyor ise mutlaka çocuk kardiyoloji hekimi tarafından değerlendirilmesi gerekir. Üfürüm duyulan çocuklarında büyük genelinde kalp hastalığı bulunmamaktadır, bu üfürümler masum üfürüm olarak adlandırılmaktadır. Göğüs ağrısı: Çocuklarda görülen göğüs ağrılarının sebebi genellikle kalp dışındaki dokulardan kaynaklanmaktadır. Nadiren kalp hastalıklarına bağlı sebepler olsa da mutlaka kardiyoloji hekiminin değerlendirmesi önerilmektedir.

#8
Foto - Bu hastalık kapınızı çalabilir! Çocuğunuzun kalp sağlığı için bu 10 belirtiye dikkat

Büyüme gelişme geriliği: Kalp yetersizliği gelişen hastalarda enerji tüketimi artacağı için uzun dönemde kilo alama, akranlarından boy ve kilo olarak geri kalma görülebilir. Çabuk yorulma ve halsizlik: Kalp yetersizliği, kalp delikleri ya da damar darlığı gibi durumlarda kalp vücudun ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalarak bu şikayetlere neden olabilir. Eklem ağrısı ve şişliği: Kalp romatizmasının bulgusu olarak diz, dirsek, el ve ayak bileklerinde ağrılı şişlikler görülebilmektedir. Uzamış ateş: 5 günden uzun süren ateşli hastalıklar kalbi besleyen damarlarda genişlemeye yol açan kawasaki hastalığı olabilir. Teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Göğüs grafilerinde kalpte anormallik görülmesi: Hekimler tarafından genellikle farklı sebeplerle çekilen akciğer filmlerinde kalpte anormal görünümler fark edilebilir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"
Gündem

Batı’nın Pisliği Sanatçıyı Bile Korkuttu! Rafet El Roman’dan Epstein İtirafı: "Konuşursak Susturuluruz!"

Küresel çetenin çocuk istismarı ve kirli pazarlıklarla kurduğu Epstein şebekesi dünyayı sarsmaya devam ederken, Türk sanat dünyasından ürkek..
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein ..
İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Dünya

İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşini..
Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı
Gündem

Zeydan Karalar ve 9 kişi hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş davasından tutuklu yargılanan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23