  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD polisi yine siyahi bir kişiyi öldürdü
Dünya

ABD polisi yine siyahi bir kişiyi öldürdü

ABD polisi, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle siyahi Mark Matthew Bender Jr. isimli adamı vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:04:00 -
ABD polisi yine siyahi bir kişiyi öldürdü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin San Bernardino kentinde bir içki dükkanının önünde, polis yerel saatle 11.30 civarlarında bir kişinin “rahatsızlık verdiği” ihbarını aldı.

Olay yerine gelen San Bernardino polisi, siyahi bir kişinin otopark alanında arabaların üstüne atladığını ve çevreye rahatsızlık verdiğini tespit etti.

Vurarak öldürdü

35 yaşındaki Mark Matthew Bender Jr. ile bir süre boğuşan polis, siyahi şüpheliyi vurarak öldürdü.

Protestolar başladı

San Bernardino polisi, silahlı olduğu iddia edilen siyahi kişinin polisin dur emrine uymadığı ve polisle boğuşmaya başladığını daha sonra kaçarken polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Çavuş John Echevarria "O yerin otoparkında araçların üzerine atlayan bir adam vardı. Şüpheli verilen emirleri yerine getirmeyi reddetti.” diye konuştu.

San Bernardino polisi, olayın kamera görüntülerini yayınladı. Olayın görüntülerinin yayınlanmasının ardından bölgede protestolar başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı
Gündem

4 polis, görevi kötüye kullanmaktan tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde görevli 1’i komiser 4 polis hakkında görevi kötüye kullanmaktan açılan soruşturma tamamlandı. ..
Azerbaycan Ermenistan'ın belini Turan taktiğiyle kırdı
Dünya

Azerbaycan Ermenistan'ın belini Turan taktiğiyle kırdı

Dağlık Karabağ'da işgal edilen topraklarını geri almak için savaşan Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı kuzey ve güneyden kuşatarak Türkleri..
Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!
Gündem

Milyonlarca vatandaşı sevindirecek gelişme: Yapılandırma komisyondan geçti!

Vergi, SGK, KYK borcu ile trafik ve köprü cezaları yapılandırılacak. Borçları 18 ay taksitle ödemeyi öngören madde Meclis Plan ve Bütçe komi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay