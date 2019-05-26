ABD polisi 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü!
48 yaşındaki bir şüphelinin polis tarafından vurularak ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı.26 Mayıs 2019 Pazar 01:13
Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana gelen olayın korkunç görüntüleri ülkede geniş yankı buldu.
ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.
Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti.
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