ABD polisi 'Trump şeytan' diyen şahsı öldürdü! 48 yaşındaki bir şüphelinin polis tarafından vurularak ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı.

Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana gelen olayın korkunç görüntüleri ülkede geniş yankı buldu. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu; elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu. Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu; hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı. San Diego Bölge Polis Ofisi, memurun kendisini savunduğunu belirtti.

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