ABD Philadelphia'da iki polisin bir siyahiyi 10 kurşun sıkarak öldürmesi protesto edildi

PHILADELPHIA (AA) - ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde, iki polisin elinde bıçak bulunan bir siyahiyi 10 kurşun sıkarak öldürmesi, gece boyu şiddetli protestolara neden oldu.

Philadelphia Polis Departmanı Sözcüsü Tanya Little, dün akşam elinde silah bulunan bir kişinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine giden polislerin 27 yaşındaki Walter Wallace adlı siyahi bir gençle karşılaştığını aktardı.

Little, Wallace’in elinde bıçak taşıdığını ve yere bırakması uyarılarına rağmen polislerin üzerine yürüdüğünü, bunun üzerine 2 polis tarafından göğsünden ve omuzundan vurulduğunu belirtti.

Polislerden birinin Wallace’i aracıyla hastaneye kaldırdığını kaydeden Little, ancak kısa bir süre sonra hayatını kaybettiğinin açıklandığını bildirdi.

Sokakta aracının içinde bulunan bir kişinin cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kadının peşinden giderek engellemeye çalışmasına rağmen siyahi bir adamın, öfkeli bir şekilde elindeki bir obje ile polisin üzerine yürümeye çalıştığı görülüyor.

İki polisin silahlarını siyahi adama doğrultarak geri çekilmeye çalıştığı, bir yandan da "Elindeki bıçağı bırak!" diye uyarılarda bulunduğu duyuluyor. Siyahi adam, uyarıları dinlemeyince saniyeler içinde duyulan silah sesleri arasında yere yığılıyor.

- "Neden şok tabancası kullanılmadı"

Wallace’ın babası Walter Wallace Sr., olaydan sonra yerel gazeteye yaptığı açıklamada, oğlunun akli sağlık sorunları yaşadığını ve bu nedenle ilaç kullandığını belirtti.

Baba Wallace, vücuduna 10 kurşun isabet eden oğlunun ikiz çocuk babası olduğunu belirterek, "Niye şok tabancası kullanmadılar?" diye sordu.

Olay yerine gelen Philadelphia Emniyet Müdürü Danielle Outlaw da yaptığı açıklamada, toplumun öfkesini duyduğunu ve hissettiğini ifade ederek, "Olayda gündeme gelen sorular tam bir incelemeyle açıklığa kavuşturulacaktır." diye konuştu.

- Protestolarda 30 polis yaralandı

Wallace’in çoğunlukla siyahilerin yaşadığı mahallede vurulmasının ardından yüzlerce öfkeli kişi sokağa inerek gece boyu polisi protesto etti.

Protestocular, "Siyahi hayatlar önemlidir" sloganları atarak zaman zaman polisle çatıştı, sokaktaki çöp konteynerlerini ve bazı polis araçlarını ateşe verdi.

Göstericilerin attığı taş ve tuğlalar sonucu 30 polisin yaralandığı, protestolar sırasında da 10 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.