ABD, petrolü için o ülkeye el koydu!

TAHSİN HAN

Petrol zengini Venezuela’yı işgal girişimi başarısız olan Amerika, Guyana’da milyarlarca varillik petrol ve doğalgaz keşfedilince fırsatı kaçırmadı. Küçük Güney Amerika ülkesi Guyana, Venezuela’nın hak iddia ettiği ve ilhak için halkından onay aldığı Essequibo bölgesinde Amerikalı şirket vasıtasıyla trilyonlarca varillik rezerv bulunca Amerika, bölgeye el koydu. Acilen bölgeye yeni uçak, helikopter, askeri insansız hava aracı filosu ve ilk adet radar teknolojisi gönderdi.

Amerikalı milyarder John D. Rockefeller’e ait ExxonMobil şirketinin bölgedeki petrol ve gaz çalışmalarını korumaya alan Amerika, Venezuela’ya da müdahale edersen saldırırız mesajı verdi. Amerikan petrol devi ExxonMobil, Venezuela’nın hak iddia ettiği Essequibo bölgesinde petrol ve doğalgaz çıkarmaya başladığını duyurdu. ExxonMobil’den yapılan açıklamada, başkent Stabroek’teki keşif sahasının kuzey ve batısında iki sondaj kuyusu daha açılacağı belirtildi.

HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

Stabroek’teki keşif alanında günde 650 bin varil petrol üretimi gerçekleştirildiği belirtilirken ExxonMobil Guyana’nın başkanı Alistair Routledge, Venezuela’yla yaşanan gerilime rağmen Guyana hükümetinden gerekli izinlerin alındığına dikkat çekerken, “Hiçbir yere gitmiyoruz. Burada petrol ve gaz aramaya ve çıkarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Guyana’daki Essequibo bölgesi başta olmak üzere 11 milyar varilden fazla petrol ve gaz keşfiyle son on yılda dünyanın en hızlı büyüyen yeni petrol bölgesi haline geldi. Amerika daha önce 2013 ve 2019’da iki defa Guyana’da petrole el koymak için girişimde bulunmuş ancak o dönemde Venezuela güçleri Amerikalı şirketleri bölgeden kovmuştu.

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2027’DE GÜNLÜK 1.2 MİLYON VARİL PETROL ÜRETECEK

Guyana petrol ve dogalgazı için 40 milyor doarlıkbir bütçe ayıran ve bunun 29 milyar dolarını kullandığını belirten Exxon şirketi açacağı 3 kuyuyla daha 2027’ye günlük 1.2 milyon varil petol üreteceğini belirtti.

Guyana Dışişleri Bakanı Robert Persaud, “ExxonMobil’in bu bölgede çalışma hakkı var çünkü burası Guyana sularında yer alıyor” dedi.

60 YILDIR HAK İDDİA EDİYOR

Venezuela yönetimi 1960’tan beri hak iddia ettiği bölgeyle ilgili Aralık’ta bir referandum düzenlemiş, oylamada seçmenler bölgenin ilhakına destek vermişti. Ancak Brezilya araya girerek tarafları buluşturmuş ve çatışma olmaması için anlaşmaya varılmıştı.

ABD’nin bölgeye yerleşmesi sonrası Venezuela’nın da sınıra asker göndermesiyle gerginlik büyüdü.