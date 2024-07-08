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Dünya ABD petrol ve doğalgazı üretimi için gelişmeyi açıkladı: doğal gaz sondaj kule sayısı arttı! Dikkat çeken paylaşım
Dünya

ABD petrol ve doğalgazı üretimi için gelişmeyi açıkladı: doğal gaz sondaj kule sayısı arttı! Dikkat çeken paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-07-08 20:35:00 - 2024-07-08 20:37:17
ABD petrol ve doğalgazı üretimi için gelişmeyi açıkladı: doğal gaz sondaj kule sayısı arttı! Dikkat çeken paylaşım

ABD'de sondaj kule sayısı 4 haftalık düşüşün ardından geçen hafta 4 adet artarak 585 oldu. Petrol ve doğalgaz ile ilgili paylaşımda bulundu:

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı üst üste dört hafta yaşadığı düşüşün ardından geldiği son 2,5 yılın en düşük seviyesinden az da olsa artış gösterdi. Baker Hughes tarafından yayınlanan verilere göre, 5 Temmuz 2024 ile sona eren bir haftalık dönemde ülkede petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı 4 adet artarak 585 oldu. Sondaj kule sayısı geçen hafta 2021 yılı Aralık ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 95 adet daha aşağıda bulunuyor. Verilere göre petrol sondaj kule sayısı değişmeyerek 479 olurken, doğal gaz sondaj kule sayısı 4 adet artarak 101, iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 5 oldu. Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 562'si karada, 23'ü açık sularda yer aldı. Önceki haftaya göre sondaj kule sayısı karada 2, açık sularda 2 adet arttı. 

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