ABD petrol stoklarında sürpriz artış: Tahminler altüst oldu!
Gündem

ABD petrol stoklarında sürpriz artış: Tahminler altüst oldu!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
ABD petrol stoklarında sürpriz artış: Tahminler altüst oldu!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), enerji piyasalarında dengeleri değiştirecek haftalık verileri paylaştı. Piyasanın 1 milyon 900 bin varillik "azalış" beklentisinin aksine, ham petrol stoklarının aynı oranda artış göstermesi sektörde şaşkınlık yarattı. İthalatın artması ve ihracatın gerilemesi stoklardaki yükselişin temel nedeni olarak görülürken, üretim tarafında yaşanan düşüş arz güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 900 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 900 bin varil artışla 465 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 4 milyon 100 bin varil azalarak 405 milyon varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 4 milyon 600 bin varil azalışla 228 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

 

- Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 11-17 Nisan haftasında 11 bin varil azalarak 13 milyon 585 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 787 bin varil artışla 6 milyon 78 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 427 bin varil azalışla 4 milyon 798 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

