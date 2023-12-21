ABD, petrol haberi ile çalkalanıyor: Kongre üyeleri “Lukoil” Burgas, Rus petrolü ithalatı hakkında Bulgaristan'dan talep etti

ABD, “ Lukoil ” ve Rus petrolü ithalatıyla ilgili derogasyonun ve hangi yasal değişikliklerin kabul edildiğine dair Bulgaristan Parlamentosu'ndan resmi açıklama

ABD, “Lukoil” ve Rus petrolü ithalatıyla ilgili derogasyonun ve hangi yasal değişikliklerin kabul edildiğine dair Bulgaristan Parlamentosu’ndan resmi açıklama talep etti. Soru, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi tarafından soruldu.

Washington’daki Bulgaristan Büyükelçiliği, Halk Meclisi’ne, hükümete ve Enerji ile Dışişleri Bakanlıklarına verilmesi gereken cevap hakkında bilgi isteyen yazı gönderdi. “Sega” gazetesinin web sitesi ise bu yazı metninin elinde olduğunu iddia etti.

bnr.bg'nin haberinde yayınlanan bilgilere göre: Amerikalı kongre üyeleri “Lukoil” ve Rus petrolü ile ilgili istisna uygulanıp uygulanmadığını merak ediyor. Rus petrolünden üretilen yakıtların ihracatının 31 Aralık’tan sonra da devam edeceğinin doğru olup olmadığı ve gerçekten 2024’te Rus ham petrolünün varil başına 60 dolarlık tavan fiyatının ithalat için geçerli olup olmayacağı soruları yöneltildi.