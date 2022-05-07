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Dünya ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor
Dünya

ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya ABD ordusunun envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah sağlanmasına yetki verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 07:00:00 -
ABD, Pentagon envanterinden Ukrayna'ya 150 milyon dolarlık ek malzeme sağlıyor

Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Kremlin'in haksız ve acımasız savaşının başlamasının üzerinden iki aydan fazla bir süre geçerken, Ukrayna halkının başardıklarından etkilenmemek mümkün değil. Ayrıca başarılı olacaklarına inanmamak da mümkün değil çünkü mücadele etme iradesine ve becerisine sahip olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın saldırı ve yıkımlarına rağmen "özgür ve bağımsız bir ülke" olarak kalacağını vurgulayan Blinken, "Başkan'dan (Joe Biden) gelen bir yetki uyarınca, Ukrayna'ya daha fazla acil askeri yardım sağlamak için ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 150 milyon dolar değerinde ek silah ve teçhizatın çekilmesine izin veriyorum. Bu yetki, Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Savunma Bakanlığı envanterlerinden yapılan dokuzuncu silah, teçhizat ve malzeme alımıdır." açıklamasında bulundu.

Blinken, bu yardım paketi ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana yapılan ABD yardımlarını 3,8 milyar dolara çıkardığına dikkati çekti.

Söz konusu 150 milyon dolarlık desteğin detaylarına ilişkin açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu paketteki kabiliyetler, Rus kuvvetleri doğu Ukrayna'da saldırılarını sürdürürken, Ukrayna'nın mücadele için kritik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Pakette 25 bin 155 mm top mermisi; 3 AN/TPQ-36 topçu radarları, elektronik sinyal karıştırma ekipmanı diğer saha ekipmanı ile yedek parçaları bulunuyor."

 

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