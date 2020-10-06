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Aktüel ABD ordusunun komuta kademesinde Kovid-19 alarmı
Aktüel

ABD ordusunun komuta kademesinde Kovid-19 alarmı

Genelkurmay Başkanı Milley ve birkaç kuvvet komutanı karantinaya girdi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 20:18:37 -
ABD ordusunun komuta kademesinde Kovid-19 alarmı

WASHINGTON (AA) - ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile birkaç kuvvet komutanının ordunun üst kademesinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla kendilerini karantinaya aldığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ABD ordusunun üst düzeylerinde de görülmeye başlaması Pentagon'da alarma yol açtı.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in Kovid-19 salgınına yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Generallerin, Amiral Ray ile temas edip etmediği bilinmiyor.

Milley'in hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirilmişti.

- Beyaz Saray'daki askerlerde de Kovid-19 çıktı

Öte yandan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de Kovid-19 tanısı konulduğu belirtildi. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı kaydedildi.

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