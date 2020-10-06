ABD ordusunun komuta kademesinde koronavirüs alarmı

Önce Amerika Birleşik Devleteleri (ABD) Başkanı Donald Trump ve bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin koronavirüse yakalanması sonrası ABD ordusunun üst düzey görevlilerinde de virüs görülmesi Pentagon'da alarma neden oldu.

CNN televizyonuna konuşan bir askeri yetkili, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Oramiral Charles Ray'in koronavirüse yakalandığı bilgisi üzerine Orgeneral Milley ve birçok kuvvet komutanının kendilerini karantinaya aldığını söyledi.

Milley'in hafta sonu yaptırdığı koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Diğer taraftan, Trump'ın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yaveri Jayna McCarron ve Trump'ın asker valelerinden birine de koronavirüs tanısı konulduğu açıklandı. Söz konusu askerin Trump'la seyahate de katıldığı bildirildi.