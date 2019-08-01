0553 313 94 23

ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma hazırlığı

ABD Ordu Bakanlığı, çok sayıda asker ve askeri teçhizatın Avrupa ülkelerine nakli için yüklenici firma aramaya başladı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
ABD ordusundan Avrupa'ya çıkarma hazırlığı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı üç bakanlıktan biri olan Ordu Bakanlığı, sitesinde yayınladığı belgede, askeri personelin ve ağır askeri kargoların ABD Avrupa Komutanlığı'nın operasyon birlikleri için nakliyesi ve konuşlandırılmasını öngören bir sözleşme imzalamayı planladığını duyurdu.

Tatbikatlar sırasında ulaşım desteği vermesi beklenen firmanın görev bölgesinin İngiltere'den Baltıklara kadar tüm Avrupa coğrafyası olacağı ifade edildi.

Belgeye göre askeri teçhizatın 80 tona kadar yük kapasitesi bulunan TIRlarla nakledilmesi, askeri personelin ise en fazla 70 yolcu kapasiteli otobüslerle taşınması öngörülüyor. Otobüslerin klimalı, tuvaletli olması ve duraklama yapmadan uzun süre seyahat etmeye elverişli olması gerektiği de kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
  1. Ordu
  2. ABD Avrupa Komutanlığı
  3. ABD Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ağrı’da Kurban Bağış Kampanyası başlatıldı
    1. Ağrı’da Kurban Bağış Kampanyası..
    2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, YAŞ..
    3. Gençlerbirliği'ne yeni sponsor
    4. MKE Ankaragücü yönetim kurulunda görev..
    5. Osmaniye’de İŞKUR’dan 40 kişiye..
    6. Sel bölgesinde bilimsel önlem alınmalı
    7. Müdür Kaya’dan şehit ailelerine ziyaret
    8. Binali Yıldırım: "Bu coğrafyada ayakta..
    9. Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale..
    10. Hacı adaylarının Hira Dağı’na zorlu..
    11. 2019 YAŞ terfi listesi son dakika..
    12. Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı
    13. MİT ve polisten ortak operasyon!..
    14. Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine..
    15. "Kozmik Oda kumpası" davası
    16. Didim Belediyesi kursiyerlere bağlama..
    17. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
    18. Sivasspor, Cumhuriyet Kupası’nda..
    19. İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan..
    20. AK Partili vekiller kurbanlarını..
    21. Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
    22. BM, Suriye'deki hastane saldırıları..
    23. Avrupa Koleji bursiyerlerine..
    24. Mehmet Yiğiner ve Murat Cavcav, TSYD..
    25. Başkan Uysal’dan, çay servisli empati..
    26. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas;..
    27. Kastamonu’da, Kanyon ve Doğa Sporları..
    28. YAŞ kararıyla, Kara Kuvvetleri..
    29. Antalya'da uyuşturucu ticareti..
    30. Düzce Üniversitesi sel felaketi için..
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Tüm dünyaya duyurdular! O ülke para birimini değiştirdi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'