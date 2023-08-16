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Dünya ABD ordusundaki barbarlıktan kaçan asker Kuzey Kore'ye sığındı
Dünya

ABD ordusundaki barbarlıktan kaçan asker Kuzey Kore'ye sığındı

Yeniakit Publisher
2023-08-16 10:21:00 -
ABD ordusundaki barbarlıktan kaçan asker Kuzey Kore'ye sığındı

Kuzey Kore, izinsiz olarak sınırını geçen ABD askeri ile ilgili sessizliğini bozdu. "Travis King" adlı askerin ABD ordusundaki "insanlık dışı kötü muamele" ve "ırk ayrımcılığı" nedeniyle Kuzey Kore'ye kaçtığı, Kuzey Kore ya da üçüncü bir ülkeye sığınma isteğini dile getirdiği belirtildi.

Askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesindeki bir tura katıldığı sırada Kuzey Kore'ye kaçan Güney Kore'de görevli ABD askeri Travis King'in durumuna ilişkin Pyongyang'dan ilk açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), King'in 18 Temmuz yerel saatle 15.30'da Panmunjon'daki ortak güvenlik bölgesinden Kuzey Kore topraklarına "yasa dışı" ve "izinsiz" olarak girdiğini belirtti. Kuzey Kore askerleri tarafından gözaltına alınan King'in ülke topraklarına yasa dışı ve izinsiz olarak girdiğini kabul ettiği belirtildi. King'in ABD ordusu içindeki "insanlık dışı kötü muamele" ve "ırk ayrımcılığı" nedeniyle Kuzey Kore'ye kaçmaya karar verdiğini söylediği aktarıldı. ABD toplumundaki eşitsizlik karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen King'in "Kuzey Kore'ye veya üçüncü bir ülkeye" sığınma isteğini dile getirdiği belirtildi. King'in Kuzey Kore askerleri tarafından gözetim altında tutulduğu, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

ABD: "ÜLKEYE GERİ GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, ABD'nin Kuzey Kore'nin King hakkındaki iddialarını doğrulamasının hiçbir yolu olmadığını söyledi. Yetkili ayrıca Pentagon'un King'i ABD'ye geri getirmek için mevcut tüm kanallar aracılığıyla çalıştığını ifade etti.

AKIBETİ MERAK KONUSU OLMUŞTU

Güney Kore'de konuşlu ABD birliklerinde "gözetleme uzmanı" olarak görev yapan 23 yaşındaki King, disiplin suçu nedeniyle ABD'ye geri gönderilmeden hemen önce Incheon Havalimanı'ndan ayrılmayı başarmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katılan King, tur sırasında izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçmişti. King'in akıbeti merak konusu olurken, Pyongyang'ın Washington'un konuyla ilgili iletişim taleplerini yanıtsız bıraktığı kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore'nin King'i ABD ile pazarlıkta koz olarak kullanabileceği yorumları yapılmıştı.

 

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