ABD ordusunda mühimmat krizi

24 Şubat’ta başlayan savaşın ardından ABD, Ukrayna’ya büyük ölçekli askeri yardım programı başlatmıştı. Güdümlü topçu roketleri, 105/155mm obüs sistemleri, silah tespit radarları, havadan yere füzeler, hava savunma sistemleri, gemisavar ve tanksavar füzeleri de içeren yardım paketlerinde yer alan sistemlerin büyük bir çoğunluğu, doğrudan ABD Silahlı kuvvetleri envanterinden sağlanıyor.

Savunma Bakanlığı çevrelerinde zaman zaman bu durumun, Amerikan Ordusu’nun savaş kabiliyetini düşürebileceğine dair eleştiriler yapılıyor,. Nitekim ABD Ordusu’nun 24 Şubat-24 Ağustos arasındaki 6 aylık süreçte, 806.000 155mm obüs mühimmatını Ukrayna’ya teslim ettiğini duyurmasının ardından eleştiriler tekrardan arttı.

Pentagon’da görevli bir yetkili yaptığı açıklamada, son haftalarda ABD askeri deposundaki 155 mm obüs mühimmatı seviyesinin “rahatsız edici derecede düşük” olduğunu söyledi. Yetkili, ABD’nin herhangi bir büyük askeri çatışmaya girmediği için seviyelerin henüz kritik olmadığını da sözlerine ekledi. Savunma yetkilisi, “Savaşa girmek istediğimiz düzeyde değil” dedi.

Amerika’nın 155mm mermi stokuna dair bir bilgi bulunmasa da SavunmaSanayiST.com tarafından derlenen bilgilere göre, ABD Ordusu’nun 1999 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon 155mm’lik obüs mühimmatı tedarik ettiği görülüyor. Yaklaşık 20 yıllık süreçte tedarik edilen mühimmat sayısının azaldığı da göz önünde bulundurulduğunda, Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle açılan boşluğun kısa vadede doldurulabileceğine yönelik şüpheler sürüyor.

Halihazırda 155mm mühimmat üretimi yapan şirketler ile üretim yapılan hatları geliştirmek ve yeni hatlar açmak için görüşmeler sürerken, şirketler de artan ihtiyacı karşılamak için üretimlerini sürdürüyor ancak ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre yapılan çalışmalar henüz stokların tamamen doldurulabilmesi için yeterli değil.

SavunmaSanayiST