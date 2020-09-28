ABD ordusunda intihar oranlarında rekor sıçrama

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan bir rapora göre çok sayıda ABD ordusu mensubu arasında intihar vakalarında artış yaşanıyor.

Endişelendiren yükseliş

Amerikan ordusunda uzun süredir bir problem olan intihar vakalarının sayısındaki yükseliş, endişelenen yetkilileri harekete geçirdi.

Geçen seneye oranla...

Yeni tip koronavirüs devam ederken, yayınlanan yeni bir rapor, intihar oranlarının 2019'un aynı dönemine nazaran bu sene yaklaşık% 20'ye yükseldiğini ileri sürüyor.

ABD askeri yetkilileri, askerlerin ve ailelerinin refahını sağlamak için muharebe konuşlandırmalarını kısaltmayı planlıyor.

ABD ordu yetkilileri, vakalarda ise % 30'luk bir artış gözlemlediklerini bildirdi.

Öte yandan, Pentagon'un 2020 yılı için istatistiksel verileri paylaşmayı kabul etmemesine rağmen yetkililer, Savunma Bakanlığı brifinglerindeki tartışmaların genel askeri intiharlarda % 20'lik bir artış gösterdiğini söylediği açıklandı.

Rekor seviyeye ulaştı

Geçtiğimiz sene Amerikan ordusunda intihar oranları rekor seviyelere çıkmıştı. Oranlar bu sene daha da artarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

"Kesin olarak söyleyemeyiz ama..."

Ordu Sekreteri Ryan McCarthy konu ile ilgili AP'ye verdiği röportajda ordu intiharlarının, cinayetleri ve diğer şiddet içeren davranışlarda yaşanan artışa dikkat çekerek bunun kesin olarak koronavirüs nedeni ile olduğunu söyleyemeyeceklerini, fakat koronavirüs salgınının başladığı andan itibaren doğrudan bir korelasyon olduğunu, sayıların gerçekte arttığını ifade etti.

Denklem değişti

Bununla beraber, 2020 yılının ilk çeyreğinde intihar oranlarının düşmesi askerler arasında iyileşen bir durum olarak düşünülürken koronavirüsün ABD'de ve başka yerlerde büyük bir problem durumuna gelmesi ile denklemin değiştiği kaydedlidi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Brown, koronavirüsün askerler arasındaki stresi artırdığını söyledi.

Brown, intihar açısından geçen yılki kadar kötü olma yolunda olduklarını, bunun sadece Hava Kuvvetlerinin sorunu değil, ulusal bir sorun olduğunu, çünkü koronavirüsün bazı ek stres faktörlerini etkilediğini belirtti.

İntihar verilerine ilişkin departman brifinglerine de iştirak eden ordunun direnç programları yöneticisi James Helis, koronavirüsün yayılmasını hafifletmek ve engellemek için aldıkları tedbirlerin intihara yol açabilecek bazı faktörleri artırabileceğini bildiklerini söyledi.

Kaynak: star.com.tr