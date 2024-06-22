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Dünya ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti
Dünya

ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-22 22:31:00 -
ABD ordusunda Gazze çatlağı! Askerler rest çekti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri mensubu Larry Hebert ile Juan Bettancourt, ABD'nin Gazze politikasını daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini bildirdi.

Amerikan yayın ağı "NBC News"ün özel haberine göre, ordu mensupları ABD'nin İsrail'e olan desteğine tepki gösterdi.

'OLANLARI DESTEKLEMEMEK GEREKİYOR'

Hebert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan ve ölmemek için yalvaran 6 yaşındaki Gazzeli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesinin kendisi için dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hind'in kızına benzediğini dile getiren Hebert, "Olanları desteklememek gerekiyor." dedi.

Hebert, ABD Hava Kuvvetlerinde İsrail'e silah sağlanan bir operasyonun parçası olduğunu ifade etti.
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'DÜNYA BİNLERCE MASUM SİVİLİN KATLEDİLMESİNE TANIK OLUYOR'

Bettancourt ise tanık olduğu görüntülere dayanamadığını belirterek, "Dünya akıllı telefonlarından binlerce masum sivilin katledilmesine tanık oluyor." diye konuştu.

HUKUKU İHLAL EDEN BİR ÜLKENİN ORDUSUNA DAHA FAZLA HİZMET EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kendisi için dönüm noktasının ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in "Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendisini yakması olduğunu ifade eden Bettancourt, uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkenin ordusuna daha fazla hizmet edemeyeceğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını soykırım olarak tanımlayan ikili, ABD'nin İsrail'e desteğini daha fazla göz ardı edemeyeceklerini belirterek, vicdani ret haklarını kullanmayı talep ettiklerini duyurdu.

ABD ordusunda vicdani ret hakkı talepleri ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendiriliyor.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İşte bu gibi hareketler çoğaldıkça Siyonizm o zaman bitecektir.
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