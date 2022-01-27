ABD ordusunda cinsel taciz suç sayıldı
ABD Başkanı Joe Biden, orduda 'cinsel tacizin' suç sayılmasına yönelik kararnameye imza attı.
ABD Başkanı Joe Biden, Askeri Adalet Kanunu kapsamında cinsel tacizin "suç" sayılmasını kabul eden kararnameye imza attı.
Kararnameye atılan imza, Beyaz Saray'ın yaptığı yazılı açıklamayla duyuruldu.
Kararname ile beraber cezalar ağırlaştı
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın imzaladığı kararname kapsamında, aile içi şiddet olaylarına ordunun müdahalesi güçlendirilecek ve askerlerin karşı tarafın rızası olmadan samimi pozlarını paylaşması durumunda verilen cezalar da ağırlaşacak.
6 bin 290 asker tacize uğradığını duyurdu
2020 mali yılında 6 bin 290 asker, ABD ordusunda cinsel tacize uğradığını bildirmişti.