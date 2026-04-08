ABD ordusunda bilanço artıyor! İHA'lar düşürüldü

İran’da hava sahasına ilişkin gerilim sürerken, Devrim Muhafızları yeni bir açıklamayla dikkat çekti. Yapılan bilgilendirmede, başkent Tahran ile Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan çevresinde üç ayrı insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklama, İran’ın son dönemde hava savunma faaliyetlerini yoğunlaştırdığı bir süreçte geldi. Özellikle farklı bölgelerde aynı anda tespit edilen hava araçları, tehdit algısının geniş bir alana yayıldığını gösterdi.

MELERD’DE MQ-9 İDDİASI

İran tarafından yapılan açıklamada, Tahran’ın batısında yer alan Melerd ilçesinde bir adet MQ-9 tipi insansız hava aracının düşürüldüğü öne sürüldü. Bu detay, olayın sadece sıradan bir hava sahası ihlali değil, daha yüksek profilli askeri unsurları da kapsadığı iddialarını beraberinde getirdi.

Başkent çevresinde böyle bir hava aracının hedef alındığının açıklanması, İran cephesinin tehdit algısını daha sert bir dille ortaya koymasına yol açtı.

HÜRMÜZGAN’DA İKİ AYRI İHA VURULDU

Açıklamaya göre Hürmüzgan semalarında da iki ayrı insansız hava aracı düşürüldü. Bunlardan birinin “Lukas” tipi İHA, diğerinin ise keşif amaçlı kullanılan bir hava aracı olduğu belirtildi.

Basra Körfezi kıyısındaki bu bölge, stratejik konumu nedeniyle uzun süredir dikkatle izlenen alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle Hürmüzgan’daki son gelişme, yalnızca askeri değil, bölgesel güvenlik açısından da önemli bir başlık haline geldi.

İHA SAYISIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN RAKAM

İran tarafı, 28 Şubat’tan bu yana düşürüldüğü öne sürülen insansız hava aracı sayısının 170’i geçtiğini savunuyor. Bu rakam, son haftalarda İran hava sahası ve çevresinde yaşanan gerilimin boyutuna ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.

Söz konusu sayı, hava savunma faaliyetlerinin yoğunluğunu gösterirken, İran’ın bu başlığı kamuoyuna güçlü bir savunma mesajı olarak sunduğu görülüyor.

BÖLGEDE HAVA GERİLİMİ TIRMANIYOR

Tahran ve Hürmüzgan’da 3 İHA’nın düşürüldüğüne ilişkin açıklama, bölgedeki askeri tansiyonun hava sahasında daha sert biçimde hissedildiğini ortaya koydu. Özellikle başkent çevresi ve Basra Körfezi hattında yaşanan bu gelişmeler, önümüzdeki süreçte hava savunma sistemlerinin daha fazla gündeme geleceğine işaret ediyor.

İran’ın son açıklaması, sahadaki çatışmanın yalnızca kara ve deniz hattında değil, gökyüzünde de giderek daha kritik bir mücadeleye dönüştüğünü gösteriyor.