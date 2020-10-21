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Dünya ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü
Dünya

ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında California eyaletinde düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 02:21:00 -
ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.

Uçağın pilotu kendini fırlatarak kurtuldu.

Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarpıp düşmüştü.

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