ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü
ABD Donanmasına bağlı bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında California eyaletinde düştü.
Donanma Hava Kuvvetleri sözcüsü Binbaşı Zach Harrell yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.10 sularında Lemoore Donanma Hava Üssü'nden havalanan F/A-18E tipi uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü bildirdi.
Uçağın pilotu kendini fırlatarak kurtuldu.
Geçen haftalarda da Kaliforniya'da yakıt ikmali sırasında bir F-35B tipi savaş uçağı tanker uçağına çarpıp düşmüştü.