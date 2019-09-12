0553 313 94 23

ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri eğitimi görüntülendi

ABD öncülüğündeki koalisyon ve müttefiki YPG/PKK, Suriye'de teröristlere verdikleri ortak eğitimin videosunu paylaştı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
ABD ordusu ve YPG/PKK'dan askeri eğitimi görüntülendi

ABD ordusu, sosyal medya üzerinden müttefiki YPG/PKK ile teröristlere verdikleri ortak eğitimin videosunu paylaştı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi Twitter hesabından, SDG ismini kullanan müttefiki YPG/PKK ile teröristlere verdikleri müşterek eğitimin görüntülerini paylaştı.

Mesajda, "Komando adayları, 3 Ağustos'ta Suriye'de bir odayı temizliyor. CJTFOIR güçleri adayları, yaz dönemi eğitiminin bir parçası olarak Kentsel Arazi Askeri Operasyonlarında eğitti." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen sosyal medya hesaplarında da aynı görüntüler ve mesajlar paylaşıldı.

AA, 3 Eylül'deki haberinde, ABD ve YPG/PKK'nın son birkaç ayda çoğu Arap 700 teröristi eğittiğini duyurmuştu.

Daha önce Türkiye sınırındaki Ayn İsa ve Tel Abyad'da verilen eğitimler, ABD ve Türkiye arasında başlayan güvenli bölge görüşmelerinden sonra güney ve doğu kesimlerdeki kamplara taşındı.

Haseke iline bağlı Şeddadi beldesi, Rakka il merkezinin kuzeyi ve Tabka’da Amerikalı askeri danışmanların eğittiği yaklaşık 700 terörist, yaz aylarında YPG/PKK saflarına katıldı.

Büyük kısmı Arap kökenli bu kişilere ideolojik eğitimi ise YPG/PKK verdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) alınan bilgiye göre, söz konusu eğitimde iç güvenlik, el yapımı patlayıcı tespit ve imha eğitimi, kontra-terör konularında danışmanlık veriliyor.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya lojistik ve eğitim desteği vermeye devam ederken örgüt ülkenin üçte birindeki işgalini sürdürüyor.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:47
  1. ABD
  2. YPG/PKK
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak için elini uzatıyor' ama
    1. 'Cumhurbaşkanımız toplumu kucaklamak..
    2. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu
    3. Avrupa Birliği'nden Rusya'ya kötü haber
    4. Seyir halindeki otomobilden bir kişi..
    5. Dev besi çiftliğindeki yangın 22..
    6. Sert açıklamalar! "Bizim için yok..
    7. Sakarya’da düzenlenecek olan MTB Cup..
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    9. İndirimli kartların kapsamı genişletildi
    10. Etiyopya 2012 yılına girdi
    11. Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu
    12. Terör örgütünde 'Diyarbakır anneleri'..
    13. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri..
    14. Halkın sempozyuma ilgisi yoğun
    15. Türk Hukuk Enstitüsünden adli yıl..
    16. Isıtıcıdaki kaynar su üzerine dökülen..
    17. Van’da 5 ay içerisinde 26 kalp hastası..
    18. Başkan Babaoğlu, işbirliği ve..
    19. Tuzla’da bir gıda fabrikasında amonyak..
    20. Yeni Malatyaspor telafi peşinde
    21. Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman..
    22. FETÖ sanıklarına hapis cezası
    23. AB Rusya'ya yaptırım süresini 6 ay..
    24. Şule Çet'in cep telefonu incelenemedi
    25. Kartal’da Muharrem ayı dolayısıyla..
    26. Her mahalleye iletişim çadırı
    27. Hendek’te okul kantinlerine denetim
    28. Kızları Cep Herkülü’nün hayatını..
    29. 10. YÖREX Danışma Kurulu toplandı
    30. İranlı işçilerden "maaş" protestosu
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Dilipak’tan Arınç’a ‘kozmik oda’ sorusu: Neyi amaçladın?
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı