ABD ordusu da Meta çılgınlığına katıldı

Facebook’un şirket ismini Meta’ya dönüştürmesinin ardından tüm dünyada metaverse furyası başladı. Onlarca şirket kendi sanal dünyasını geliştirmek ve firmalar ise bu dünyalarda yerini almak istiyor. ABD ordusunun da metaverse benzeri “foto-gerçekçi” araziler tasarladığı ve tatbikatlar yaptığı ortaya çıktı.

ABD ordusundaki metaverse gelişmeleri şaşırtıcı seviyede

ABD, Sentetik Eğitim Ortamı (STE) adı verilen bir program kapsamında ordu çalışmalarını dijital dünyaya taşıyor. Uzun süredir askeri taktiklerini aksiyon oyunları üzerinden simüle eden ABD ordusu, oyunları tek bir eğitim ortamında birleştirmek istiyor.

Sentetik Eğitim Ortamı (STE) programı kapsamında geliştirilen metaverse, şirketlerin sanal dünyalarından daha farklı. Dünya’nın 1:1 oranında dijital ikizini yaratmaya çalışan ABD ordusu, ayrıca verileri de foto-gerçekçi şekilde hazırlıyor. Bu sayede sanal dünyadaki araziler, Dünya’daki ile aynı görünümde oluyor.

2017 yılında başlatılan program, ABD ordusu için birden fazla amaçta kullanılıyor. Bunların arasında dünyanın herhangi bir arazinde strateji geliştirmek, sanal eğitim yapmak ve tek bir eğitim ortamında farklı askeri birimleri eğitmek bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kombine Silah Merkezi Eğitimi yöneticisi Maria Gervais, askerleri karmaşık ve operasyonel ortamlara hazırladıklarını söyledi. Açıklamasında, “Askerlerimizin Sentetik Eğitim Ortamına girmelerini, kiminle ve hangi arazide savaşacaklarını öğrenmelerini istiyoruz” dedi.

Eğlence veya ticari kullanımlar için yaratılan metaverse’lerin ötesinde askeri amaçlı sanal dünyalar endişe verici boyuta geldi. ABD ordusu, Dünya’nın 1:1 oranındaki dijital ikizini simülasyon için kullandığını söylese de, 2030 yılına kadar günlük eğitimde kullanılacağı düşünülüyor.