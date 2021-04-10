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Dünya ABD ordusu bünyesinde Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu
Dünya

ABD ordusu bünyesinde Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu

ABD Savunma Bakanlığınca, ordu içinde ağırlıklı olarak beyaz ırkçılığına karşı mücadele etmek için "Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü" kuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 00:34:00 -
ABD ordusu bünyesinde Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), ordu içinde ağırlıklı olarak beyaz ırkçılığına karşı mücadele etmek için "Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü" kuruldu.

6 Ocak'ta kongre baskınında çok sayıda eski askerin yer alması, Pentagonu harekete geçirdi.

Savunma Bakanı Lloyd Austin'in yayımladığı genelgeye göre, orduda aşırıcılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapacak Aşırıcılıkla Mücadele Görev Gücü kuruldu. Genelgede, Pentagon'da "aşırıcılık" tanımının gözden geçirilmesi istendi ve inceleme sonucunda bu kavramın yeniden tanımının yapılacağı bildirildi.

Ordudan ayrılanların sivil hayatlarında bağlı oldukları hükümlere yeni hükümler ekleneceği belirtilen genelgede, orduya alım ve askerlik görevindeki askerlerin taranması için de sorulan soruların güncelleneceği ifade edildi.

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