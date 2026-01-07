  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD ölülerini gizliyor mu? Venezuela'daki saldırıda bilanço açıklandı
Dünya

ABD ölülerini gizliyor mu? Venezuela'daki saldırıda bilanço açıklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ölülerini gizliyor mu? Venezuela'daki saldırıda bilanço açıklandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela’da Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Venezuela’da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen operasyona ilişkin ilk kez net bir bilanço açıkladı. Pentagon’dan ismi açıklanmayan bir yetkili, Nicolas Maduro ile eşinin yakalandığı operasyonda 7 ABD askerinin yaralandığını söyledi. Yetkili, ABD medyasına yaptığı açıklamada operasyonda yaralanan askerlerden 2’sinin hala iyileşme sürecinde olduğunu, 5 askerin ise tamamen iyileştiğini belirtti. Pentagon yetkilisi, "Bu son derece karmaşık ve yıpratıcı görevin bu kadar az yaralanmayla ve başarıyla icra edilmiş olması, savaşçılarımızın uzmanlığının bir göstergesidir" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca, sahadaki can kayıplarına ilişkin değerlendirmenin devam ettiğini ve bunun ABD istihbarat uzmanları tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Küba 32, Venezuela 70’ten fazla can kaybı olduğunu duyurmuştu

Venezuelalı yetkililer, ABD’nin saldırısında 70’ten fazla kişinin öldürüldüğünü belirtmişti. Küba hükümeti ise 32 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

 

Maduro hakim karşısına çıkmıştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, cumartesi günü başkent Karakas’ta ABD güçleri tarafından yakalanarak New York’a götürülmüştü. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York’ta iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu, Venezuela devlet başkanı hakkında uyuşturucu ve silah bulundurma suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını bildirmişti. Maduro ve eşi, ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) New York genel merkezine götürülmüş, burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapılmıştı. İkili daha sonra Brooklyn’deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi’ne getirilmişti.

Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah bulundurma suçlamalarını reddederek, "Ben masumum, suçlu değilim, dürüst biriyim, hala ülkemin başkanıyım" ifadelerini kullanmıştı. Cilia Flores ise tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada hakkındaki suçlamaları reddederek, "Tamamen suçsuzum ve masumum" demişti.

Şimdi de ABD Ankara Büyükelçisinden şikayetçi! Uluslararası diplomaside Özgür’ü tınlayan yok
Şimdi de ABD Ankara Büyükelçisinden şikayetçi! Uluslararası diplomaside Özgür’ü tınlayan yok

Gündem

Şimdi de ABD Ankara Büyükelçisinden şikayetçi! Uluslararası diplomaside Özgür’ü tınlayan yok

Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!
Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!

Dünya

Trump’ın çöktüğü petrol ABD yolunda: Sömürgecilik daha nasıl net açıklanabilir!

ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!
ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!

Sağlık

ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!

Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler
Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler

Dünya

Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23