ABD, o ülkeden çekiliyor!
ABD, askeri iş birliği anlaşmasını fesheden Nijer'deki askerlerini eylül ortasına kadar çekeceğini duyurdu.
ABD, askeri iş birliği anlaşmasını fesheden Nijer'deki askerlerini eylül ortasına kadar çekeceğini duyurdu.
ABD ve Nijerli tarafların imzasını taşıyan bildiride, Washington ile Niamey yönetiminin çekilme konusunda vardıkları ortak karar doğrultusunda, Nijer'de konuşlu Amerikalı askerlerin en geç 15 Eylül'e kadar ülkeden tamamen ayrılmış olacağı kaydedildi.
Geçen hafta, ABD'den bir heyet, askerlerin çekilme sürecini detaylandırmak üzere Nijer'e giderek Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşmüştü.
Nijer, 17 Mart'ta, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini duyurmuş ve ABD'li askerlerin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.
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