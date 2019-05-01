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ABD o skandal planı resmen açıkladı!

Amerika Birleşik Devletleir Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Shanhan, "Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir senaryo ve durum olmaması için teferruatlı plan yaptık." dedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:29
ABD o skandal planı resmen açıkladı!

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Venezuela’ya askeri müdahale seçeneklerine ilişkin "Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir senaryo ve durum olmaması için teferruatlı plan yaptık." dedi.

Shanahan, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı David Norquist ile Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Alt Komitesinde, 2020 savunma bütçesine ilişkin bir oturuma katıldı.

"Tüm seçenekler masada"

Venezuela’daki darbe girişimine yönelik bir soruya yanıt veren Shanahan, "Bu konuda topyekûn bir hükümet yaklaşımı ile çalışıyoruz ve tüm seçenekler masada denildiğinde gerçekten de masada. Ancak biz mümkün olduğunca diplomatik ve ekonomik olarak baskı uygulama üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Shanahan, Venezuela’daki durumu yakından izlediklerini ve ülkedeki durumun oldukça değişken olduğuna dikkat çekerek, "Venezuela’da Kübalılar, Ruslar var ve başka boyutlar da var. Her şey medyada veya diğer kanallarda net görünmüyor. Bu bizim kontrol ettiğimiz bir takvim değil. Ortaya çıkabilecek bir duruma, avantaj sağlamak üzere taktiklerimizi değiştirebilecek ve belirli bir ölçüde yanıt verebilecek durumdayız. Beklenmedik bir durumun ortaya çıkabileceği bir senaryo ve durum olmaması için teferruatlı plan yaptık." diye konuştu.

Ayrıca Shanahan, bugün gün içerisinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Venezuela’yı görüşmek üzere bir araya geleceklerini kaydetti.

"Hazır olmak için..."

Genelkurmay Başkanı Dunford ise bu ülkedeki durumu yakından izlediklerini ve tüm seçeneklerin masada olduğunu yineledi.

ABD ordusunun da "sivilleri korumak için hazır olduğunu belirten Dunford, “Guaido ile Maduro arasındaki durum bizim perspektifimize göre henüz net değil. İstihbarat toplamak, Venezuela’da olup bitenleri daha iyi görmek ve ABD ordusuna ihtiyaç duyduğu takdirde Başkan'a (Donald Trump) gerekli seçenekleri sunmak üzerine hazır olmak için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:29
  1. ABD
  2. Venezuela

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