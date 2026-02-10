  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya ABD, Nijerya'ya desteğini yineledi
Dünya

ABD, Nijerya'ya desteğini yineledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD, Nijerya'ya desteğini yineledi

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya’nın güvenlik sorunlarına karşı kendi öncülüğünde geliştirdiği çözümlere Washington’un desteğinin devam edeceğini açıkladı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, Nijerya'nın güvenlik sorunlarına yönelik yerel öncülükte geliştirilen çözümlere ABD'nin desteğinin süreceğini bildirdi.

Nijerya Savunma Karargahından yapılan açıklamaya göre, Nijerya'ya temaslarda bulunan Anderson, Ulusal Güvenlik Danışmanı Nuhu Ribadu, Savunma Bakanı Orgeneral Christopher Musa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Olufemi Oluyede, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Waidi Shaibu ve diğer üst düzey yetkililerle görüştü.

Görüşmelerde, iki ülkenin ortak güvenlik çıkarlarının yanı sıra ülke, ABD, bölge ve küresel güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede işbirliği ele alındı.

Anderson, görüşmede Nijerya'nın güvenlik sorunlarına yönelik yerel öncülükte geliştirilen çözümlere ABD'nin desteğinin süreceğini belirtti.

İstihbarat, gözetleme ve keşif kabiliyetlerini güçlendiren ABD-Nijerya ortak istihbarat füzyon merkezini de ziyaret ettiğini bildiren Anderson, bağımsız operasyonel kapasiteyi artırmaya yönelik istihbarat paylaşımı ve teknik danışmanlık desteğinin devam edeceğini vurguladı.

 

