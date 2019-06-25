‘ABD ne derse desin biz S-400’ü aldık’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, “Hangi yaptırım kararı olursa olsun, Amerika’dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400’ü aldık ve artık S-400’ün Türkiye’ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor” dedi. Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile görüşmesinin ardından konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’nin, F-35 programının bir ortağı olduğuna ve bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladığına dikkati çekerek, ABD’nin attığı adımların ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump ile G-20 marjında Japonya’daki görüşmelerinde ağırlıklı olarak Suriye meselesinin masada olacağını sözlerine ekledi.