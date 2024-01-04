  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD NATO'yu oyuncağı yaptı! Bakın ne satacak
Dünya

ABD NATO'yu oyuncağı yaptı! Bakın ne satacak

Yeniakit Publisher
2024-01-04 07:25:00 -
ABD NATO'yu oyuncağı yaptı! Bakın ne satacak

NATO'nun savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1000 adet Patriot hava savunma füzesi satın almayı planladığı bildirildi.

Alman medyasının NATO tedarik ajansı NSPA'ya dayandırdığı haberlerde, 5,5 milyar dolar değerindeki füzelerin üye ülkeler tarafından ortaklaşa satın alınacağı ifade edildi.

Sistemleri satın alacak ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu belirtildi.

Satın alınacak Patriot füzelerinin NATO ülkelerinin Ukrayna'ya kendi stoklarından daha fazla füze teslim etmelerine imkan sağlayacağı bunun da Ukrayna'nın topraklarını Rus saldırılarına karşı daha iyi savunabileceği anlamına geldiği aktarıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ittifak ortakları tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, "Bu yatırım transatlantik savunma işbirliğinin gücünü ve NATO'nun halklarımızın güvenliğine olan bağlılığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Füzelerin üretiminden Avrupalı savunma üreticisi MBDA ile ABD'li Raytheon şirketi arasında bir ortak girişim sorumlu olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Füzelerin üretimi halihazırda bakım desteğinin verildiği Bavyera eyaletine bağlı Schrobenhausen'de gerçekleştirilecek.

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!
Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Dünya

Barzani'nin sitesinden ABD-YPG ifşası!

Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne kamikaze İHA saldırısı
Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne kamikaze İHA saldırısı

Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD üssüne kamikaze İHA saldırısı

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!
Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

Dünya

Hamas suikastı sonrası ABD'den dikkat çeken İsrail hamlesi!

ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklama
ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklama

Dünya

ABD'den İran'daki saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklama

ABD, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeden Husilere sert uyarı!
ABD, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeden Husilere sert uyarı!

Dünya

ABD, İngiltere, Almanya ve birçok ülkeden Husilere sert uyarı!

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!
Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!

Gündem

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı mesajının ardından ABD'den dikkat çeken çıkışı!

Katar, ABD ile gizlice anlaşma yaptı
Katar, ABD ile gizlice anlaşma yaptı

Dünya

Katar, ABD ile gizlice anlaşma yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23