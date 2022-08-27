ABD ne derse o! Emperyalist karşıtı (!) Merdan yine enselendi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Yunanistan ziyareti kapsamında Atina Üniversitesi’nde skandal sözler sarf etti. Menendez, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki en büyük tehdit olduğunu söyledi. Türk uçaklarının Yunanistan’ı taciz ettiği şeklindeki skandal iddialara ilişkin de konuşan Menendez, “Bu bir NATO ülkesi için kesinlikle kabul edilemez bir davranış” demeye kalktı.

Konuyu haberleştiren, sözde emperyalist ve ABD karşıtı olan Merdan Yanardağ'ın sitesi Tele1 ise, Menendez'in sözlerine çanak tuttu.

Tele1, ABD'nin Türkiye'ye yönelik suçlamaları, "ABD’li Senatör Türkiye’yi ‘en büyük tehdit’ ilan etti!" gibi bir başlıkla servis etti.

Kendileriyle karşıt görüşlü olanlarla ilgili haberleri eleştirel vererek suçlamalar yapmaktan çekinmeyen Merdan Yanardağ ve Tele1, konu ABD ve Türkiye ilişkileri olunca suya sabuna dokunmadan, hatta onlarla kol kola girerek Türkiye'yi suçladı.

İşte o haber: