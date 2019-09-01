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"ABD mutabakatları ihlal etti"! Türkiye ve Rusya'ya haber vermeden bombaladı

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, dün sabah 06.00'dan itibaren tek taraflı olarak yürürlüğe giren ateşkesin, ABD'nin düzenlediği hava saldırısıyla delindiğini duyurdu.

01 Eylül 2019 Pazar 13:58
"ABD mutabakatları ihlal etti"! Türkiye ve Rusya'ya haber vermeden bombaladı

Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki ''sessizlik rejimi'' ABD tarafından bozuldu.

"ABD tüm mutabakatları ihlal etti"

Sputnik'te yer alan habre göre, Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun altının çizildiği Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.

"ABD'nin eylemleri anlaşılmaz"

Amerikan tarafından saldırının El Kaide hedeflerine yönelik olduğu açıklaması yapıldığını anımsatan Merkez, "ABD, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin korunmasını tehlikeye attı, bazı bölgelerde ateşkesi ihlal etti. Washington'un Rusya ve Suriye'ye İdlib'de hava gruplarını keyfi olarak kullanma konusunda sürekli suçlama yönelttiği dikkate alındığında, ABD'nin bu eylemleri anlaşılmaz. ABD'nin bombardımanı nedeniyle silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırılara rağmen Suriye ordusu, gerilimi azaltma bölgesinde en kısa sürede barışçıl çözüm bulunması için ateşkes rejimini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu, 31 Ağustos Cumartesi sabah 06:00'dan itibaren başlayan ateşkesi rejimi kapsamında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki operasyonlarını durdurmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:58
  1. Ankara
  2. Suriye ordusu
  3. İdlib gerilimi azaltma bölgesi
  4. El Kaide
  5. ABD
  6. Washington
  7. sessizlik rejimi
  8. Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi

YORUM YAZ

  • Mikail okurogluMikail okuroglu11 dk önce
    Bide hasiyetiniz olsa vampir ve dünyanın sömürgenleri Allah belanızı veriyor verecek.
  • İ.KESKİNİ.KESKİN13 dk önce
    ABD Yankisi patron benim dedi. Hadi hayırlısı.

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