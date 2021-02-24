ABD merkezli Time dergisi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu parlattı!

ABD merkezli Time dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'de muhalif kesimi sırasıyla parlatmaya çalışan Time bu sefer Kaftancıoğlu'na övgüler dizdi.

Uluslararası medya kuruluşları, Türk siyasetiyle ilgili birçok isim hakkında algı çalışmalarına devam ediyor. Bunun son örneği ABD merkezli Time dergisi tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi hayatının mercek altına alınmasıyla görüldü.

Kaftancıoğlu için mağdur edebiyatı yaptılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının izinsiz çekilmesine ilişkin Kaftancıoğlu hakkında 9 aydan, 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, geçen ay kabul edilmişti.

Hapis cezası istemine işaret edilerek, "Kaftancıoğlu, günler veya haftalar içinde, ancak muhtemelen aylar değil, hapse atılacağını bekliyor." ifadesi kullanıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın "şimdilik işine odaklanmayı tercih ettiği" aktarıldı ve şöyle denildi:

"Kaftancıoğlu, Türk siyasetinde alışılmadık ve yeni bir şeyi temsil ediyor: Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski koruyucularıyla yüzleşmekten ya da ülkesinde dışlanmışların yanında yer almaktan korkmayan solun laik bir kadını."

"Seçimlerde merkezi bir rol oynadı"

Canan Kaftancıoğlu'nun, 23 Haziran 2019'da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin kazanılmasında merkezi bir rol oynadığı savunuldu.

Navalnıy ile kıyasladı

Dergi, Kaftancıoğlu'nu parlatma çabasının bir parçası olarak CHP'li ismi uluslararası arenadaki siyasi figürlerle karşılaştırarak, "Rusya'daki Aleksey Navalnıy ve Beyaz Rusya'daki Mariya Kalesnikava gibi Kaftancıoğlu da Türk muhalefetinin genç Y Kuşağı ve Z Kuşağı'na olan çekiciliğinin anahtarı." dedi.

Teröriste selam gönderdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazi Mahallesi olayları sırasında çok sayıda olaya adı karışmış MLKP'li terörist Hasan Ocak için 'Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam' sözlerini sarfetmişti.