ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı.

Manşet enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde

Manşet tüketici enflasyonu verisi de haziranda yüzde 9,1’e yükselmişti. Vadeli piyasalarda Fed’in yıl sonunda kadar faizleri yaklaşık yüzde 3,5’e yükselteceği, 2023’ün ikinci yarısında ise düşürmeye başlayacağı fiyatlanıyor.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers “yumuşak inişin çok mümkün görünmediğini” söylerken, mevcut Hazine Bakanı Janet Yellen ise istihdam artışında bir yavaşlama olduğunu ancak resesyon emareleri görmediğini kaydetti.

Öte yandan Fed yetkilileri şu ana kadar bir resesyondan kaçınmanın mümkün olduğunu ve yumuşak inişin sağlanabileceğini savundular. Powell da daha önceki açıklamalarında fiyat istikrarını sağlamada başarısız olmanın, ABD ekonomisini resesyona sokmaktan “daha büyük bir hata” olacağını belirtmişti.