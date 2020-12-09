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Dünya ABD menşeli firma duyurdu: Arkasında bir devlet var
Dünya

ABD menşeli firma duyurdu: Arkasında bir devlet var

ABD menşeli siber güvenlik firması FireEye, siber saldırıya uğradı. Yetkililer söz konusu saldırının bir devlet desteği ile gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:49:00 -
ABD menşeli firma duyurdu: Arkasında bir devlet var

ABD merkezli siber güvenlik firması FireEye, "oldukça gelişmiş bir tehdit aktörü" tarafından siber saldırıya uğradığını duyurdu.

FireEye CEO'su Kevin Mandia, müşterilerin güvenliğini test etmek için kullanılan şirket araçlarının çalındığını bildirdi.

"Siber güvenlikteki 25 yıllık ve tecrübeme dayanarak, üst düzey saldırı yeteneklerine sahip bir ülkenin saldırısına tanık olduğumuz sonucuna vardım." diyen Mandia, "Bu saldırı, yıllar boyunca yanıtladığımız on binlerce olaydan farklı, operasyonel güvenlik konusunda son derece eğitimli olduklarını, saldırının disiplin ve odaklanma ile yürütüldüğünü söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırının ne zaman gerçekleştiği veya FireEye'ın ne zaman farkına vardığı bildirilmedi.

2004'te kurulan California merkezli FireEye, sektörde en hızlı büyüyen firmalardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: star.com.tr

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