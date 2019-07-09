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ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği ithalatına yeniden ek vergi koydu

ABD, Çin ve Meksika’nın çelik üreticilerine adil olmayan destek verdiklerini ileri sürerek bu ülkelerden ithal edilen çelik mamullere ek gümrük vergisi uygulamaya başladığını açıkladı.

09 Temmuz 2019 Salı 12:00
ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği ithalatına yeniden ek vergi koydu

ABD, Çin ve Meksika’nın çelik üreticilerine adil olmayan destek verdiklerini ileri sürerek bu ülkelerden ithal edilen çelik mamullere ek gümrük vergisi uygulamaya başladığını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Kanada ve Meksika’nın yeniden gözden geçirilen Kuzey Amerika Serbest Ticaret anlaşması gereğince bu ülkelerden ithal edilen çelik ve alüminyuma uyguladığı gümrük vergisini kaldırmıştı.


ABD Ticaret Bakanlığı, Çin, Meksika ve Kanada’nın inşaatta kullanılan ithal çelik üreticilerine destek sağladığını, ancak Kanada’ya, çelik üretimine sağladığı desteği önemsiz miktarda olması sebebiyle misilleme uygulanmayacağını, Çin ve Meksika’dan ithal edilen çeliğe ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.


ABD Ticaret Bakanlığı, Çin ve Meksika’nın inşaat çelik üreticilerine yüzde 30 ila yüzde 177 arasında destek verdiğinin tespit edildiğini belirtti. ABD.2018 yılında Çin ve Meksika’dan toplam 1.5 milyar dolarlık çelik ithal etti.


ABD, Çin ve Meksika’dan ithal edilen çeliğe sağlanan destek kadar artı gümrük vergisi uygulayacağını belirtti. Meksika ve Çin’in üreticilerine destek vermediğinin tespit edilmesi durumunda tahsil edilen ek gümrük vergilerinin iade edileceği belirtildi.


ABD Bağımsız Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun ithal edilen mallara yapılan desteğin ABD firmalarına zarar vermeyecek seviyede olması durumunda Ticaret Bakanlığının uygulamalarını durdurabildiği kaydedildi.


ABD Başkanı Trump, ülkenin milli güvenliğine tehdit oluşturduğunu ileri sürerek geçen yıl çelik ithaline yüzde 25, alüminyum ithaline de yüzde 10’luk artı vergi uygulama kararı almış ancak mayıs ayında Çin ve Kanada’dan vergi artışını kaldırmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:00
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