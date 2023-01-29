ABD medyasından Türkiye'ye ‘üzgünüz’ manşeti duyurdular! İstesek de istemesek de Türkiye NATO'da kalacak!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girme meselesi aylardır gündemi meşgul ederken, Türkiye'nin NATO'da olmasını isteyemen kesimler son zamanlarda bu konuyu manşetlerine taşıyor..

ABD menşeili Washington Examiner Türkiye'nin NATO üyeliğini sorguladığı bir haberinde "Üzgünüz, Türkiye NATO'da kalacak" açıklamasına yer verdi.. ahaber'in aktardığı haberde Türkiye'nin NATO ittifakının en eski üyelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle de ABD'nin bir müttefiki olduğu ifade edildi.

Haberin devamında "Türkiye'nin Rus S-400'leri satın alması, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yaptırım uygulamaması, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik durumunun önünde bir engel oluşturması ve Suriye operasyonları nedeniyle ABD'li savunma analistleri 'Türkiye NATO'da olmalı mı?' diye soruyor" açıklamasında bulunuldu.

NATO'dan ayrılma konusunda bir maddenin NATO kuruluş belgesinde olmadığına dikkat çekilerek, "Ne yazık ki Türkiye ya da herhangi bir üyeyi NATO'dan ihraç etmek kolay değil. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO'dan ayrılmaya yönelik bir planı da yok" ifadelerine yer verildi.

Bugün Türkiye'yi dışlamak için oy kullanan bir üye, gelecekte kendisini Türkiye'nin konumunda bulabilir. Türkiye'nin NATO ittifakının bir parçası olmaya devam edip etmeyeceği farklı bir soru. Gerçek şu ki, Türkiye NATO'nun bir parçası. Washington ve Avrupa başkentlerinde giderek artan sayıda yorumcu aksini istese bile öyle kalacak."