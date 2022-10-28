ABD medyasından bomba analiz: Türkiye'ye bağımlı hale gelecekler

Türkiye'nin, Avrupa'nın Rus gazına alternatif bulma arayışlarında oynadığı role değinen ABD'de devlete bağlı yayın organı Voice of America, "Türkiye, Avrupa'nın Rusya'ya enerji bağımlılığını sona erdirmek için önemli rol oynuyor" başlıklı bir analiz yayımlandı.

Haberde, "Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz arzını kısmasıyla birlikte Avrupa Birliği, alternatif kaynaklar bulmak için çabalıyor. AB, boşluğu doldurmaya yardımcı olması için Azerbaycan gibi gaz tedarikçileri arıyor. Türkiye de, bu kış Avrupa'da ışıkların açık tutulması ve fırınların çalışır durumda kalmasında önemli bir rol oynayacak şekilde konumlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Avrupa Birliği'nin önünde Rus gazından kurtulmak için devasa bir görevin olduğu belirtilen haberde, 2021'de Moskova, kıtanın gaz arzının yaklaşık yarısını karşıladığı vurgulandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Temmuz ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yaptığı ziyarette belirttiği gibi, enerji zengini Azerbaycan, açığı kapatmaya yardımcı olabilecek bir ülke.

Haberde Von der Leyen'in konuya ilişkin ifadelerine de yer verildi:

"Avrupa Birliği, Rusya'dan uzaklaşmaya ve daha güvenilir, güvenilir ortaklara yönelmeye karar verdi. Azerbaycan'ı da aralarında saymaktan mutluluk duyuyorum. Gerçekten bizim için çok önemli bir enerji ortağısınız ve her zaman güvenilir oldunuz."

"Türkiye Avrupa'nın enerji geleceğinde önemli bir oyuncu"

Bakü şimdiden Avrupa'ya olan arzını yaklaşık üçte bir oranında artırdığı belirtilen haberde, "Gaz, Türkiye'den Yunanistan'a geçen ve Avrupa'nın boru hattı ağına bağlanan Trans Anadolu Doğalgaz Hattı (TANAP) boru hattı aracılığıyla taşınıyor. Bu gerçek, Türkiye'yi Avrupa'nın enerji geleceğinde önemli bir oyuncu yapıyor." denildi.

Haberde bir uzman görüşüne yer verilerek, "Bütün boru hatları Türkiye üzerinden geçiyor ve Avrupa boru hattına bağlanıyor, bu anlamda bir geçiş ülkesi. Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelebileceğine dair uzun yıllardır birçok plan yapılıyordu ama hayata geçirilemiyordu" ifadeleri aktarıldı.

Türkiye'nin bir transit geçiş noktası olarak öneminin artacağı vurgulanan haberde, "Ayrıca Türkmenistan'ın geniş gaz rezervleri de aynı zamanda Avrupa'ya potansiyel olarak önemli bir gaz arzıdır. Bu gaz, Azerbaycan ve Türk TANAP boru hattı üzerinden batıya aktarılabilir" denildi.

"Türkiye boru hattı kapasitesini geliştirmek için projeler tasarlıyor"

Enerji uzmanı ve Türkiye'nin eski Katar Büyükelçisi Mithat Rende'nin görüşlerine de yer verilen haberde, "Türkiye, boru hattı kapasitesini geliştirmek için projeler tasarlıyor" diyen Rende, şu ifadeleri kullandı:

"Projelerden biri, güney gaz koridoru TANAP'ın kapasitesini artırmak olabilir ve bu iki yıldan daha kısa bir sürede gerçekleşebilir. İkinci proje ise Irak gazını Kuzey Irak'tan getirmek olabilir ve orada yaklaşık 200 kilometrelik bir boru hattı inşa edilmesi gerekiyor, yani bu çok önemli değil ama o zaman Irak'taki Federal hükümetin desteğine ihtiyacınız var."

"Avrupa Türkiye'ye daha fazla bağımlı hale gelecek"

Avrupa'nın arz değişikliğine uyum sağlamak için doğal gaz boru hattı altyapısını yeniden inşa ettiği belirtilen haberde, Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki boru hattının açılış törenine katılan Von der Leyen'in bu tür projelerin öneminin altını çizdiği hatırlatılarak, açılıştaki konuşmasından şu ifadelerine yer verildi:

"Bu boru hattı bir oyun değiştirici. Bulgaristan ve Avrupa'nın enerji güvenliği için oyunun kurallarını değiştiriyor. Ve özgürlük demektir. Bu, Rus gazına bağımlılıktan kurtulmak anlamına geliyor."

Yunan-Bulgar boru hattındaki geçecek gazın, Türkiye üzerinden teslim edilen Azeri gazından sağlandığı vurgulanan haberde, "Avrupa, kendisini Rus gazına bağımlı olmaktan kurtardıkça, en azından orta vadede, enerjisi için transit ülke olarak Türkiye'ye giderek daha fazla bağımlı hale gelecektir" denildi.

Star Gazetesi