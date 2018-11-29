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ABD, Mahmut Abbas'ı tehdit ediyor

Filistinli bir yetkili; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın ABD tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığını açıkladı.

29 Kasım 2018 Perşembe 17:04
ABD, Mahmut Abbas'ı tehdit ediyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan İsam Akl adlı Filistin asıllı ABD vatandaşının serbest bırakılması için ABD yönetimi tarafından çok “ciddi tehditlere” maruz kaldığı bildirildi.

ABD tarafından çok ağır baskı ve tehdit

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan haberde, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Filistinli yetkiliye göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas başta olmak üzere, Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec ve Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Hüseyin eş-Şeyh’in ABD’li tutuklunun serbest bırakılması için ABD tarafından çok ağır baskı ve tehditlere maruz kaldığı belirtildi.

WAFA’nın haberinde, Filistin asıllı ABD vatandaşı Akl’ın Filistin güvenlik güçlerince işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait mülkleri Yahudilere sattığı gerekçesiyle iki ay önce gözaltına alındığına dikkat çekilerek, İsrail’in yakın zamanda Kudüs Valisi Adnan Gays’ı ve çok sayıda Fetih yetkilisini gözaltına alarak Filistin yönetimine baskı yapmayı hedeflediği belirtildi.

Kudüs’te yaşananların İsrail’in Filistin yönetimine karşı başlattığı kapsamlı bir savaş olduğunu ve Filistinlilere diz çöktürme operasyonu olduğunu belirten Filistinli yetkili, “ABD ve işgal devleti makamlarının tüm baskılarına rağmen Filistin yönetimi politik duruşundan vazgeçmeyecektir.” dedi.

Filistinli yetkili, özellikle yurt dışından bazı Filistinlilerin “ihanete” bulaştıklarını ve bunlardan uzak durulması uyarısında bulunarak, “İşgal devleti, Kudüs ve Batı Şeria’da simsarlarıyla birlikte kuduz köpekler gibi Filistin topraklarını istila etmek hamle başlatmış durumdalar.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da dün sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerindeki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin asıllı ABD vatandaşı İsam Akl’ın iki aydan bu yana Filistin’de gözaltında bulunduğunu belirtmişti.

Friedman, Filistin yönetimine Akl’ı serbest bırakma çağrısında bulunarak, “Filistin yönetimi iki aydan bu yana ABD Vatandaşı İsam Akl'ı alıkoymuş durumda. Ne suç işledi ki? Yahudilere toprak satmak… Akl’ın tutuklanması ABD’nin ilkelerine ve barış içinde yaşama çağrısında bulunan herkesin değerlerine aykırıdır. Derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 17:04
  1. Adnan Gays
  2. Mahmud Abbas
  3. David Friedman
  4. İsrail
  5. Filistin

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