ABD mahkemesi, Filistin yanlısı gösterilerin engellenemeyeceğine hükmetti

ABD 6. Temyiz Mahkemesi, Detroit kentinin Ann Arbor bölgesindeki Beth Israel Sinagogu önünde 18 yıldır devam eden İsrail karşıtı protestoların "ABD Anayasa'nın 1'inci Ek Maddesi'nin koruması altında olduğundan" devam edebileceği yönünde karar verdi.

ABD'li Yargıç Jeffrey Sutton, kararla ilgili, "Temel engel, 1. Ek Maddenin kamuoyunu ilgilendiren konularda şiddet içermeyen protestolara sağladığı sağlam korumalardır." şeklinde açıklamada bulundu.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği de (ACLU), eylemcileri desteklemek için bir bildiri yayımladı ve protestoların bir hak olduğunu vurguladı.

Beth İsrail Cemaati üyeleri, protestocuların "cumartesi ibadetlerini engellediğini ve duygusal sıkıntıya neden olduğu" iddiasıyla engellenmesi veya daha uzağa taşınması yönünde mahkemeden istekte bulunmuştu.

2003'ten bu yana her hafta gerçekleşen protestolarda Filistin destekçisi göstericiler "İsrail'e fon sağlamayı durdurun" ve "Filistin soykırımını sonlandırın" yazılı pankartlar taşıyor.