  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD küplere binecek! Çin'den Güney Amerika hamlesi
Ekonomi

ABD küplere binecek! Çin'den Güney Amerika hamlesi

Alternatif ticaret yollarını hayata geçirerek ABD’yi zorlayan ve endişelendiren Çin, Kuşak ve Yol projesini Güney Amerika’ya kadar genişletiyor. Çinli şirket Cosco, Peru’da Güney Amerika’daki ilk limanının inşasını tamamlıyor. 3 milyar dolarlık şantiye Çin’e bu kıtada da bir stratejik merkez oluşturma olanağı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 15:35:00 -
ABD küplere binecek! Çin'den Güney Amerika hamlesi

 YENİ AKİT  ANKARA 

Çin Asya, Avrupa ve Afrika’dan sonra İpek Yolu ağlarını Güney Amerika’da da örüyor. Çin kamu girişimi Cosco Shipping, ilk kargolarını ve konteyner taşıyıcılarını bir yıl içinde alması planlanan yeni bir tanker limanının inşa çalışmalarını Peru’nun Pasifik kıyısında bitiriyor. Şimdiden dünyanın pek çok yerindeki 35 limanda çalışan Cosco Shipping böylece Güney Amerika’daki ilk tesisine sahip olacak. Bu liman, Çin’in İpek Yolu için bu kıtada da bir merkez edinmesini sağlamış olacak.

Çin Güney Amerika'da etkinliğini artırıyor

2019 yılında kurulan şantiye 3 milyar dolarlık bir yatırım tutarı ifade ediyor. Ancak Cosco, Peru’nun başkenti Lima'nın 55 kilometre kuzeyindeki Chancay’a sıfırdan dev bir tesis kurmak için tek başına gelmedi. Hammadde ticareti yapan Glencore adlı İsviçre firması ile yürütülen projeye başka Çin devlet şirketleri de katılarak boş araziden dev bir endüstriyel ve lojistik merkez yaratılacak. Bu arada Lima’nın güneyinde Cosco’nun rakipleri olan Danimarkalı A.P.Möller-Maersk ve Dubai DP Sorld tarafından işletilen büyük bir liman var. Yeni liman tamamlandıktan sonra aynı bölgede benzer bir dev merkez oluşturacak.

Beijing, Peru’nun en büyük iki bakır madenini zaten kamu girişimleri aracılığıyla işletiyor. Ancak bakırın ekolojik dönüşüm teknolojilerinde çok önemli bir hammadde olmasına ve Çin’in de bu hammaddenin en önemli alıcılarından olmasına karşın Chancay’dan sadece bakır geçmeyecek. Cosco’nun önceliği, konteyner ve tarım ürünlerinin nakliyatı için altyapı inşasını bitirmek. Şirketin amacı, verimli bir ticaret yapmaktan öte, Latin Amerika’ya transit piyasasında pay elde edebilmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay