ABD küplere binecek! Çin'den Güney Amerika hamlesi

YENİ AKİT ANKARA

Çin Asya, Avrupa ve Afrika’dan sonra İpek Yolu ağlarını Güney Amerika’da da örüyor. Çin kamu girişimi Cosco Shipping, ilk kargolarını ve konteyner taşıyıcılarını bir yıl içinde alması planlanan yeni bir tanker limanının inşa çalışmalarını Peru’nun Pasifik kıyısında bitiriyor. Şimdiden dünyanın pek çok yerindeki 35 limanda çalışan Cosco Shipping böylece Güney Amerika’daki ilk tesisine sahip olacak. Bu liman, Çin’in İpek Yolu için bu kıtada da bir merkez edinmesini sağlamış olacak.

Çin Güney Amerika'da etkinliğini artırıyor

2019 yılında kurulan şantiye 3 milyar dolarlık bir yatırım tutarı ifade ediyor. Ancak Cosco, Peru’nun başkenti Lima'nın 55 kilometre kuzeyindeki Chancay’a sıfırdan dev bir tesis kurmak için tek başına gelmedi. Hammadde ticareti yapan Glencore adlı İsviçre firması ile yürütülen projeye başka Çin devlet şirketleri de katılarak boş araziden dev bir endüstriyel ve lojistik merkez yaratılacak. Bu arada Lima’nın güneyinde Cosco’nun rakipleri olan Danimarkalı A.P.Möller-Maersk ve Dubai DP Sorld tarafından işletilen büyük bir liman var. Yeni liman tamamlandıktan sonra aynı bölgede benzer bir dev merkez oluşturacak.

Beijing, Peru’nun en büyük iki bakır madenini zaten kamu girişimleri aracılığıyla işletiyor. Ancak bakırın ekolojik dönüşüm teknolojilerinde çok önemli bir hammadde olmasına ve Çin’in de bu hammaddenin en önemli alıcılarından olmasına karşın Chancay’dan sadece bakır geçmeyecek. Cosco’nun önceliği, konteyner ve tarım ürünlerinin nakliyatı için altyapı inşasını bitirmek. Şirketin amacı, verimli bir ticaret yapmaktan öte, Latin Amerika’ya transit piyasasında pay elde edebilmek.