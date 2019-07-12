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ABD kuklası Hafter'in sözcüsü bir kez daha hedef aldı! "Bu saldırının sorumlusu Türkiye"

Libya'da Halife Hafter güçlerinin sözcüsü Mismari, dün Bingazi'de meydana gelen saldırıdan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:16
ABD kuklası Hafter'in sözcüsü bir kez daha hedef aldı! "Bu saldırının sorumlusu Türkiye"

Libya’nın Bingazi kentinde 2011’de devrilen Muammer Kaddafi’nin özel kuvvetler komutan yardımcılığı görevini yapan Halife Mismari’nin cenaze töreni dün (11 Temmuz 2019) gerçekleştirildi.

Tören sırasında alana yaklaşan bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada darbeci Hafter'e bağlı militanlardan 5 kişi ölürken, Halife Mismari’nin iki oğlunun yaralandığı belirtildi.

Yaralananlar arasında Özel Kuvvetler Komutanı Binbaşı Venis Bohmeda’nın da olduğu kaydedildi.

Saldırının gerçekleştiği sıralarda cenaze töreninde bulunan ordu sözcüsü Ahmed Mismari, sorumluluğu Türkiye'ye attı. "Bu patlamanın sorumlusu çok açık söylüyorum Fayiz Serrac (Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı) ve Erdoğan'dır" dedi.

Patlamaya ait fotoğraflar, Libya Ulusal Ordusu’yla ilgili yayın yapan ancak resmi olmayan bir sayfa tarafından Twitter’da paylaşıldı.

Libya Ulusal Ordusu Medya Ofisi’nin resmi Facebook hesabından paylaşılan bildiride Halife Hafter’in mesajına yer verildi.

Hafter, eski Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Halife Mismari’nin cenaze töreninde yaşanan suikast girişimiyle ilgili tüm güvenlik güçlerini kapsayan bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Sözcü suçu Türkiye’ye attı

Saldırının olduğu gün akşam saatlerinde basın toplantısı düzenleyen ordu sözcüsü Ahmed Mismari, saldırının sorumlusu olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri ve Türkiye’yi gösterdi.

Basın toplantısında patlamaya ait görüntüleri izleten Mismari, “Bu saldırının arkasında Libya’daki küçük başlar var. Dışardan da Recep Tayyip Erdoğan gibi büyükler tarafından yaptırılıyor. Bu saldırının sorumluluğunda Türkiye de bulunuyor” dedi. Sözcü daha sonra saldırıda kullanılan teknikten yola çıkarak DAEŞ'i suçladı.

Mismari, uluslararası çevrelerden Türkiye’ye ve UMH Başbakanı Fayis Serrac yönetimine karşı soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Sözcü, sözlerinin devamında “Patlamanın büyüklüğüne bakarsak şükürler olsun ki ölü sayısı çok yüksek değil. Ben patlamadan sonra daha çok şehit veririz diye düşünüyordum” ifadelerini kullandı.

Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu, nisan ayından beri başkent Trablus’u ele geçirmek için bir dizi operasyon yürütüyor.

UMH güçleri ile Halife Hafter güçleri arasında sık sık çatışmalar ve karşılıklı suikast girişimleri yaşanıyor.

Libya 2014 yılından beri askeri ve siyasi fraksiyonlara bölünmüş durumda. Ülkenin doğusunda ve Trablus’taki savaş, nisan ayından beri şiddetini artırarak devam ediyor.

 

Kaynak: Independent Türkçe

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:16
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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