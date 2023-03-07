ABD krize el koydu Karar Ankara'daki gizli karargahta alındı

Ankara’da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren gizli bir karargâh kuruldu. Dağılan Altılı Masa’yı kurtarma planı bu karargahta yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini dile getirip beklediği desteği alamayınca masadan kalkması sonrasında Biden tayfası krize el koydu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Masa’dan kalkması sonrası 5 parti 12'nci toplantısı gerçekleştirmiş ve 6 Mart Pazartesi günü ortak adayı açıklamak üzere Saadet Partisi'nde yeniden bir araya gelme kararı almıştı.

ABD KRİZE EL KOYDU ANKARA’DAKİ GİZLİ KARARGÂH

Aydınlık’ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara’daki gizli karargahta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor. Karargâh, kirli elini stadyumların içine kadar uzatıyor ve çeşitli kargaşalık planları tertipliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu karargâhla iletişimlerini, dinlenmeyen mekanlardan kendi kurmaylarına da haber vermeksizin yürütüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MASAYI DEVİREN AKŞENER’E YENİ ROL



Gladyo Kraliçesi Meral Akşener’e karargahta alınan karar tebliğ edildi. Altılı Masa’yı kurtarma önerisi, masayı deviren Akşener’e yaptırılarak, onurunu sözümona kurtaran bir rol verildi. Yeni planda Altılı Masa’nın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da CHP’li oldu. İYİ Parti açıkta kaldı. ABD güdümlü planla Akşener’in partisi HDP ve PKK’nın yanındaki konumunu sürdürmüş oldu. İYİ Parti’de şimdiden büyük hayal kırıklığı ve itiraz sesleri yükseliyor. MHP’yi bölme operasyonuyla kurulan İYİ Parti’nin kullanım süresi de bu adım sonrasında dolmuş oldu. Operasyon bitti, operasyon partisi de bitiyor.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN İDDİALARI BİTİRİLDİ

İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na isyanları kontrol altına alındı. İki belediye başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi.

İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun atayacağı yardımcı konumlarına razı edilerek geri plana itildiler. İki Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu’nun yenilgisini paylaşmayı göze aldılar. Zira, atanacak adamlar, atayan adamı kuşatamaz.

ABD, ALTILI MASAYI ŞİMDİLİK TAMİR ETTİ

ABD Altılı Masa’nın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP bu adımın ardından bayram havasına büründü.

Meral Akşener'i masaya döndürme formülünü 1 gün önce firari FETÖ'cü Savaş Genç dile getirdi. FETÖ’cü Genç, yayınladığı videoda formülünü şöyle açıkladı: “Benim bulabildiğim son formül, madem Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak, şu tabloya rağmen risk alınacak, o zaman yapılması gerekn şu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı başkan yardımcısı olarak atayacak ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek. Başkan yardımcısı olarak atayacak olması onların belediye başkanlığından istifa etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü başkan yardımcılığı Amerika’daki gibi değil.”