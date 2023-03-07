ABD krize el koydu Karar Ankara'daki gizli karargahta alındı
Altılı Masa’daki çatlağın ardından, ABD krize el koydu. Ankara’daki gizli karargahta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları harekete geçti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti. Biden tayfası yoluna devam edecek.
Ankara’da, tıpkı Ergenekon-Balyoz sürecinde olduğu gibi, tertipleri planlayan ve yönlendiren gizli bir karargâh kuruldu. Dağılan Altılı Masa’yı kurtarma planı bu karargahta yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa toplantısında Cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini dile getirip beklediği desteği alamayınca masadan kalkması sonrasında Biden tayfası krize el koydu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Masa’dan kalkması sonrası 5 parti 12'nci toplantısı gerçekleştirmiş ve 6 Mart Pazartesi günü ortak adayı açıklamak üzere Saadet Partisi'nde yeniden bir araya gelme kararı almıştı.
ABD KRİZE EL KOYDU ANKARA’DAKİ GİZLİ KARARGÂH
Aydınlık’ın ulaştığı bilgilere göre, Ankara’daki gizli karargahta yabancı operasyon şefleri ve FETÖ artıkları bulunuyor. Karargâh, kirli elini stadyumların içine kadar uzatıyor ve çeşitli kargaşalık planları tertipliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener bu karargâhla iletişimlerini, dinlenmeyen mekanlardan kendi kurmaylarına da haber vermeksizin yürütüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
MASAYI DEVİREN AKŞENER’E YENİ ROL
Gladyo Kraliçesi Meral Akşener’e karargahta alınan karar tebliğ edildi. Altılı Masa’yı kurtarma önerisi, masayı deviren Akşener’e yaptırılarak, onurunu sözümona kurtaran bir rol verildi. Yeni planda Altılı Masa’nın yalnız Cumhurbaşkanı adayı değil, cumhurbaşkanı yardımcısı adayları da CHP’li oldu. İYİ Parti açıkta kaldı. ABD güdümlü planla Akşener’in partisi HDP ve PKK’nın yanındaki konumunu sürdürmüş oldu. İYİ Parti’de şimdiden büyük hayal kırıklığı ve itiraz sesleri yükseliyor. MHP’yi bölme operasyonuyla kurulan İYİ Parti’nin kullanım süresi de bu adım sonrasında dolmuş oldu. Operasyon bitti, operasyon partisi de bitiyor.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ’IN İDDİALARI BİTİRİLDİ
İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’na isyanları kontrol altına alındı. İki belediye başkanının seçim sonrasında Kılıçdaroğlu’na rakip olma olanakları da yok edildi.
İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun atayacağı yardımcı konumlarına razı edilerek geri plana itildiler. İki Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu’nun yenilgisini paylaşmayı göze aldılar. Zira, atanacak adamlar, atayan adamı kuşatamaz.
ABD, ALTILI MASAYI ŞİMDİLİK TAMİR ETTİ
ABD Altılı Masa’nın dağılması tehlikesini şimdilik bertaraf etmiş oldu. FETÖ, PKK ve HDP bu adımın ardından bayram havasına büründü.
Meral Akşener'i masaya döndürme formülünü 1 gün önce firari FETÖ'cü Savaş Genç dile getirdi. FETÖ’cü Genç, yayınladığı videoda formülünü şöyle açıkladı:
“Benim bulabildiğim son formül, madem Kılıçdaroğlu’ndan vazgeçilmeyecek ve arkasında durulacak, şu tabloya rağmen risk alınacak, o zaman yapılması gerekn şu: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı başkan yardımcısı olarak atayacak ve net bir şekilde meydan meydan onlarla gezecek. Başkan yardımcısı olarak atayacak olması onların belediye başkanlığından istifa etmesi anlamına gelmiyor. Çünkü başkan yardımcılığı Amerika’daki gibi değil.”
ABD KRİZE EL KOYDUKTAN SONRA TRAFİK BAŞLADI
İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'TAN AKŞENER'E ZİYARET
Dün Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığı için ismini dile getirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan İmamoğlu, "Bu çok önemli süreçte saygıdeğer İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi çok kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş beyefendi ile ziyaret ettik. Bu ziyaretimizi değerli genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin memleketimizin geleceği açısından, Altılı Masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu önemine binaen buradayız. Saygıdeğer genel başkanımızla duygularımızı paylaştık." ifadelerini kullandı.
'MİLLET İTTİFAKI’NIN BELEDİYE BAŞKANLARIYIZ'
Mansur Yavaş ise görüşmeye ilişkin, "Bizler Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyükşehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinme arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik. Bunu sayın genel başkanımıza ilettik. Değerlendirecekler." şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI ÖNERİSİ
Her iki büyükşehir belediye başkanının ziyaretinin ardından İYİ Parti cephesinden de bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Milletin sesi, milletin iradesi olma zorunluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden sayın genel başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda Millet İttifakı’na önerisini oluşturmuştur. Bugün sayın büyükşehir belediye başkanlarımız sayın genel başkanımızı ziyaret etti. Bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek inşallah 13. Cumhurbaşkanının yetkili, icracı iki Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalarda sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na da sayın genel başkanımız aktaracaktır. Ve müzakere süreci bu şekliyle bu dakikalardan itibaren devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
AKŞENER, MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILMA KARARI ALDI
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunarak, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, JW Marriot Otel'de bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin İYİ Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.
Zorlu açıklamasında "İki değerli büyükşehir belediye başkanımızın, icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir görüşme gerçekleştirdi. Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır." dedi.
ALTI PARTİ BAŞKANI YENİDEN BİR ARAYA GETİRİLDİ
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının yer aldığı Altılı Masa'nın toplantısı Saadet Partisi Genel Merkezinde başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki buluşmaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayı ilan edileceği için partilerin üyeleri Saadet Partisi Genel Merkezi önün toplandı.
KAYNAK: AYDINLIK