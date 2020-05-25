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ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

Beyaz Saray, Brezilya'da son 14 gündür bulunan yabancıların ABD'ye girişlerinin askıya alındığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 00:51:09 -
ABD, Kovid-19'un Latin Amerika'daki merkezi Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Latin Amerika'daki merkez üssü haline gelen Brezilya'dan ülkeye girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Brezilya'dan ABD'ye girişlerin askıya alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

McEnany, açıklamasında, "Başkan bugün, son 14 gündür Brezilya'da bulunan yabancı kişilerin ABD'ye girişlerini askıya alarak ülkemizi korumak için kararlı bir adım attı." ifadesini kullandı.

Brezilya'daki vaka sayısının 310 bini geçtiğini hatırlatan McEnany, Brezilya'nın dünyada en fazla vakaya ev sahipliği yapan ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Brezilya'dan ABD'ye gelmek isteyen kişilerin ülkedeki salgını daha da artırmasından endişe ettiklerini aktaran Beyaz Saray Sözcüsü, söz konusu seyahat kısıtlamasından ABD vatandaşlarının etkilenmeyeceğini ve iki ülke arasındaki ticaretin devam edeceğini belirtti.

Kovid-19'la ilgili verileri derleyen "Worldometers" adlı sitede yer alan güncel bilgilere göre Brezilya, Rusya'yı dün geride bırakarak 357 bin 839 vaka ile ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 22 bin 500 olarak rapor edildi.

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