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Dünya ABD korkunç bir günü yaşadı! Koronavirüsten 3 bin 395 kişi hayatını kaybetti
Dünya

ABD korkunç bir günü yaşadı! Koronavirüsten 3 bin 395 kişi hayatını kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle son 24 saatte 3 bin 395 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 18:47:00 -
ABD korkunç bir günü yaşadı! Koronavirüsten 3 bin 395 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 3 bin 395 artarak, 483 bin 205'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 94 bin 164 artışla 28 milyon 898 bin 426'ya çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 395 artarak 483 bin 205'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 17 milyon 828 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 328 milyon 478 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

ABD'de California eyaleti 3 milyon 437 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 536 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 798 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 45 bin 475 ölümle California, ilk defa New York'u geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 872 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 662 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

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