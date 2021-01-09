ABD konvoyu havaya uçuruldu!
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı bir konvoyun el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı bildirildi.
Al Mayadeen kanalında yer alan haberde, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyona bağlı bir lojistik destek konvoyunun, Bağdat'ın güneyindeki Yusufiye bölgesinde el yapımı patlayıcıyla hedef alındığı kaydedildi.
Olayla ilgili bilgi verilmedi
Koalisyondan olaya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, olayda meydana gelen can kaybı ya da maddi hasara dair de bilgi verilmedi.
Son 3 haftada 10 saldırı
Irak'ta son üç hafta içinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoyları hedef alan 10 saldırı gerçekleştirildi.