ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bunu konuşuyor... ABD Kongresi'nin Yargı Komitesi'nin duruşma salonunda eşcinsel ilişkiye girdiği sırada kendisini filme aldığı iddia edilen Kongre çalışanı Aidan Maese-Czeropski, ülkeyi ayağa kaldırdı.

ABD MEDYASININ BİR NUMARALI GÜNDEMİ OLDU

Sözcü'de yer alan habere göre, önceki gün sosyal medyada ve ABD merkezli medya kuruluşlarında yayınlanan görüntülerde Czeropski'nin kullanılmadığı sırada duruşma salonunda cinsel ilişkiye girdiği görüldü.

GÖREVDEN ALINDI

Olayla ilgili hızlıca soruşturma başlatılırken, birçok siyasetçi tepki gösterdi. Demokrat Senatör Ben Cardin, yaptığı paylaşımda, Czeropski'nin görevinden alındığı duyurdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cardin, "Aidan Maese-Czeropski artık ABD Kongresi'nde görevli değildir. Bu konuda başka bir açıklamamız olmayacaktır." dedi.

ESKİ FBI BAŞKANININ İFADE VERDİĞİ SALON

24 yaşındaki Czeropski'nin sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntülerde başka bir erkekle ilişkiye girdiği görüldü. Görüntülerde Czeropski'nin yüzünün belli olduğu da kaydedildi.

8 saniyelik görüntünün Kongre'nin önemli salonlarından birinde çekildiği de öğrenildi. ABD medyası, aynı salonda senatör ve eski FBI Başkanı James Comey'nin de ifade verdiğine dikkat çekti.

ABD BAŞKANI BIDEN DETAYI

Czeropski, daha önce ABD Başkanı Joe Biden'ın reklam kampanyasında görev almıştı.

Cumhuriyetçi siyasetçi George Santos da, "ABD hükümet binasında cinsel ilişkiye girip bunu çekiyorsun. Sen eşcinselsin ve eşcinsel ilişkiye giriyorsun ama kimsenin umrunda değil" demişti.

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