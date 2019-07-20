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ABD kongresinde “kötü ruhları kovma” seansı! “Şimdi Meclis’ten uzaklaştırıyorum”

ABD Temsilciler Meclisi rahiplerinden Patrick Conroy, ABD Başkanı Donald Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarının tartışıldığı oturumdan sonra, “Kutsal isminle, ben şimdi tüm karanlık ruhları, senden olmayan tüm ruhları bu meclisten uzaklaştırıyorum” diyerek dua etti.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
ABD kongresinde “kötü ruhları kovma” seansı! “Şimdi Meclis’ten uzaklaştırıyorum”

Evangelist Donald Trump yönetiminde, dini açıdan ilginç anlara sahne olan ABD siyaseti, yine bir dua seansıyla gündem oldu. Daha önce Trump’ın bakanlarıyla birlikte toplantı öncesi dua ettirmesi çok konuşulurken, şimdi de ABD Temsilciler Meclisi rahiplerinden Patrick Conroy, Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarının tartışıldığı oturumdan sonra tüm karanlık ruhları kovduğu söylenen duayı okudu. Bu olay ülkede büyük ses getirdi.

“Meclis’ten uzaklaştırıyorum”

Rahip, “Kutsal isminle, ben şimdi tüm karanlık ruhları, senden olmayan tüm ruhları bu Meclis’ten uzaklaştırıyorum.” dedi. Rahip ayrıca,“hayal kırıklığı, anlaşmazlık ve üzüntü ruhlarını kovmak için” de dua etti.

“Kötü ruhların Meclis’i etkilediği zor bir hafta”

Patrick Conroy daha sonra, Temsilciler Meclisi üyelerinin, Donald Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarı yüzünden tartıştığını görünce böyle bir duayı yapma fikrinin aklına geldiğini söyledi. Rahip, "Bu, daha karanlık olan ruhların muhtemelen Temsilciler Meclisi'ndeki insanları etkilediği çok zor ve gergin bir haftaydı" dedi.

Donald Trump'ın ırkçı sözleri

Donald Trump, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley ve İlhan Omar'ı hedef alarak, 'hükümetleri tamamen felaket olan ülkelerden gelen kadın Kongre üyeleri' diye seslendiği Demokratların 'ülkelerine geri dönmeleri gerektiğini' söylemişti.

Ocasio-Cortez, Tlaib ve Pressley ABD'de doğup büyüdü. Somali doğumlu Omar da çocuk yaşta ABD'ye taşındı.

Trump'ın bu çıkışı Cumhuriyetçiler arasında bile tepki çekmişti.

Irkçılıkla suçlayan tasarı

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 17 Temmuz Çarşamba günü yapılan oylamada, Trump'ı ırkçılıkla suçlayan tasarı 187'ye karşı 240 oyla kabul edilmişti. Tasarıya oy verenler arasında birkaç Cumhuriyetçi de vardı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:26
  1. Evangelist Donald Trump
  2. ABD Temsilciler Meclisi
  3. Patrick Conroy

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