ABD kongresi Türkiye’ye yaptırım istiyor

Münübe Yılmaz

ABD kongresi, Libya’daki sivil savaşı tetiklediği iddiasıyla Türkiye ve Rusya için yaptırım istiyor. Kongre, Türkiye ve Rusya için vize işlemlerinin askıya alınması veya Amerikan bankalarından fon alımının durdurulması gibi yaptırımlar üzerinde duruyor. Libya’daki çözümün Türkiye’nin girişimi sonucunda sağlanması ile bölgedeki Türkiye etkisinin artmasından korkan ABD kongresinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in sadece sözlü bir şekilde değil, aynı zamanda çeşitli yaptırımlarla cezalandırılması gerektiği konuşuluyor. Kongre, daha önce Rusya’dan 2.5 trilyon dolarlık S-400 alan Türkiye’ye herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı konusunda ABD başkanı Trump'a sık sık hatırlatmada bulunarak, Türkiye’nin Libya’daki tutumu karşısında bu yaptırımın artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.