ABD Kongresi sözde ‘Ermeni Soykırımı’ için ‘baskın yasa’ hazırlığında

Habertürk’ün Washington temsilcisi Serdar Turgut bugünkü yazısında “Malum Ermeni meselesi… Bu yıl ise bu konuda tamamen bir sessizlik var. İçgüdülerim ve Washington tecrübem bana bazı hoş olmayacak gelişmelerin sessizce planlanmakta olduğunu söylüyor” diye bildirdi.

Turgut, tasarı konusunu gizli tutma eğiliminin kendisini kuşkulandırdığını dile getirirken, Beyaz Saray’dan son anda “Vazgeçin” diye bir baskı gelmesinden çekinen çevrelerin bu defa baskın bir yasa ile gelip bunu hızlı biçimde, fazla tartışma olmaksızın kongreden geçirebileceklerini öne sürdü.

ABD Kongresi’nin Türkiye’de ‘FETÖ’den tutuklu yargılanan Pastör Adrew Craig Brunson’la ilgili girişimlerini hatırlatan Turgut bu defa hem temsilciler meclisinde hem de senatoda Demokrat Parti’yle Cumhuriyetçi Parti arasında bir anlaşma olduğunu belirtti.

Turgut şöyle devam etti: “Ermeni lobiciler galiba ‘Beyaz Saray, Rusya ile yakınlaşmaya giden Türkiye’yi daha fazla kaybetmemek adına tasarının son anda geri çekilmesi için baskı yapar’ diye düşünüyor ve bu defa bu şekilde çalışmaya karar vermiş olmalılar. Bunun doğru olup olmadığı en geç yarın belli olur. Umarım ben bu kuşkumda yanılırım da bu gelişme de olmaz.”