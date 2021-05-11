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ABD Kongre üyesinden Biden'a çağrı: Derhal devreye girmeli
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ABD Kongre üyesinden Biden'a çağrı: Derhal devreye girmeli

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesini ve ABD yönetiminin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, "ABD devreye girmeli ve hızlı bir ateşkese aracılık etmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 22:20:00 -
ABD Kongre üyesinden Biden'a çağrı: Derhal devreye girmeli

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jamaal Bowman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Kudüs'te hızla artan gerilimlerle ilgili olarak ABD devreye girmeli ve bizi iki devletli bir çözüme yaklaştırmak için hızlı bir ateşkese aracılık etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ün adının "Barış şehri" anlamına geldiğine vurgu yapan Bowman, "Ailelerin kuşaklar boyu yaşadığı evlerinden zorla çıkarılmaları bir barış eylemi değildir. İbadet esnasında yapılan güç gösterisi, kutsal yerleri yıkmak bir barış eylemi değildir. Hamas'ın roket saldırıları da İsrail'in hava saldırıları da bir barış eylemi değildir." ifadelerini kullandı.

"ABD bu krizlere liderlik etme sorumluluğuna sahiptir"

ABD Kongresi üyesi Bowman, dünyanın dört tarafında yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekerek, "Doğu Kudüs'te ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik şiddet, Myanmar'da askeri darbe, Etiyopya'daki soykırım, Kolombiya'daki polis şiddeti ve Çin'deki Uygurlara yapılan etnik temizlik karşısında acı çeken insanlar için kalbim kırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de hükümeti "tarafsız bir yaklaşımla" göreve çağıran Bowman, Doğu Kudüs'teki işgalin Filistinliler kadar İsraillilerin de uzun vadede güvenliğini tehdit edecek bir gelişme olduğunu kaydetti.

Bowman, ABD'nin krizlere liderlik etme sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Biden yönetimine, tüm dünyada yaşanan bu gerilimin tansiyonunu düşürmek için elinden geleni yapması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

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